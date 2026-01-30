O Κασπάροφ αποθεώνει την προεδρία Ρουσόπουλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Βίντεο

«Η ηγεσία του Θόδωρου Ρουσόπουλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα καταγραφεί με τον δέοντα τρόπο στην ιστορία» τόνισε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, Γκάρι Κασπάροφ.

Αφορμή για τα πολύ θερμά λόγια του Ρώσου πολιτικού ακτιβιστή και συγγραφέα, στάθηκαν οι πρωτοβουλίες που έλαβε επί της θητείας του, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θητεία η οποία ολοκληρώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Ο Γκάρι Κασπάροφ μιλώντας στην Τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων εξήρε την πολιτική βούληση του κ. Ρουσόπουλου, το θάρρος, την τόλμη και την αποφασιστικότητα που έδειξε, όταν υπό την ηγεσία του, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποφάσισε να προσφέρει στη ρωσική αντιπολίτευση, τη θέση που είχε χάσει η Ρωσία στη Συνέλευση, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

«Η πολιτική βούληση είναι βασικό συστατικό για οποιαδήποτε αλλαγή» επισήμανε στη δήλωσή του ο Γκάρι Κασπάροφ. «Η γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022 καταδικάστηκε από τα ευρωπαϊκά όργανα και ως αποτέλεσμα η Ρωσία έχασε τη θέση της στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλά, η έδρα παρέμενε κενή. Και μόλις τώρα, χάρις στην ηγεσία του κ. Ρουσόπουλου, προσφέρθηκε στη ρωσική αντιπολίτευση μια ευκαιρία να καλύψει το κενό αυτό».

Ο παγκόσμιος μετρ στο σκάκι εξηγεί πόσο σημαντική ήταν αυτή η πρωτοβουλία, για την επόμενη ημέρα στη Ρωσία.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να υπερβάλει κανείς για τη σπουδαιότητα ενός τόσο τολμηρού βήματος, που προϋποθέτει θάρρος και αποφασιστικότητα. Πιστεύω ότι αυτή μικρή αλλά πολύ ουσιαστική εξέλιξη θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρώτος λίθος για τη θεμελίωση μιας νέας Ρωσίας. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ηγεσία του κ. Ρουσόπουλου θα καταγραφεί με τον δέοντα τρόπο στην ιστορία», υπογράμμισε ο κ. Κασπάροφ.

