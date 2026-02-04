Νότης Μηταράκης για την τραγωδία στη Χίο: «Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές»

Με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, αναφέρθηκε στη ναυτική τραγωδία με θύματα 15 μετανάστες.

Ο κύριος Μηταράκης ανέφερε πως «πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές που βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για οικονομικά οφέλη», ενώ παράλληλα έδωσε τα συγχαρητήριά του στο Λιμενικό και στο ΕΚΑΒ για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Η ανάρτηση του κύριου Μηταράκη:

«Θλίψη για το χθεσινό τραγικό περιστατικό στη Χίο και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση, που βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για οικονομικά οφέλη.

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή που καθημερινά προστατεύει τα σύνορα μας και διασώζει ανθρώπους.

Συγχαρητήρια σε όλο το σύστημα υγείας (νοσοκομείο, ιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ) και όλους όσοι συνέβαλαν για την διάσωση και περίθαλψη των επιβαινόντων».