Tσίπρας για Χίο: Το Αιγαίο γίνεται ξανά τάφος για ανώνυμους απελπισμένους

Με μια φωτογραφία που απεικονίζει σωσίβια να επιπλέουν στη θάλασσα και ένα μήνυμα να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, αντέδρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Χίου. Στην ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας δηλώνει συγκλονισμένος από την τραγωδία και σχολιάζει: «Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους», που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον». «Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους «δολοφόνους διακινητές», πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα. Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση» υπενθυμίζει ο ΑΛέξης Τσίπρας και καταλήγει: «Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!».

