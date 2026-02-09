Τι θα πει στους αγρότες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου

Αν και η συγκεκριμένη συνάντηση είχε προγραμματιστεί κατά την πρώτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, είναι βέβαιο ότι στη συνάντηση της Τρίτης θα επιχειρηθεί ένα είδος μασάζ στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους ενόψει των κινητοποιήσεων που σχεδιάζουν στο κέντρο της Αθήνας.

Και η αυριανή συνάντηση αφορά το σχεδιασμό για το μέλλον του αγροτικού τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να δει πώς θα στηρίξει την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν κατανοήσει ότι η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος και τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές.

«Είναι πλέον η στιγμή να ξαναχτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα: να ξαναχτίσουμε καλύτερα συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία και να της δώσουμε τον ρόλο και την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει», είναι το μήνυμα που θα τονίσει αύριο ο κ. Μητσοτάκης στους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

Άλλωστε έως το τέλος του μήνα, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο που θα αφορά τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία ενώ θα γίνει επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια με σχετική συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγών να προγραμματίζεται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί η σχετική ρύθμιση διαβεβαιώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν κανένα μαγικό ραβδί για να λύσουν αυτομάτως όλα τα προβλήματα αλλά όπως σημειώνουν έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συσκέψεις στο αρμόδιο Υπουργείο με τους εκπροσώπους των αγροτών, μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κάτι που δείχνει τη θετική διάθεση της ΝΔ για στήριξη της αγροτικής οικονομίας.

