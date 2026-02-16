Και ο Νατσιός υπέρ της αγοράς των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής

Στον κατάλογο των κομμάτων που απαιτούν από χθες την αγορά από το ελληνικό δημόσιο των φωτογραφιών που φαίνεται πως αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, μπήκε και το κόμμα Νίκη, δια του προέδρου της Δημήτρη Νατσιού.

Μέχρι τώρα, μόνο τα κόμματα του Κέντρου και της Αριστεράς (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ) είχαν εκφράσει τέτοια αιτήματα, με τη Νίκη να είναι προς ώρας το μόνο κόμμα από τα δεξιά που συμφωνεί με το αίτημα.

Ο κ. Νατσιός τόνισε ότι η Νίκη συμφωνεί με το αίτημα να αγοραστούν με χρήματα του ελληνικού λαού τα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα και συμπλήρωσε: «Να τις πάρουμε και να τις τρίψουμε στα μούτρα των Γερμανών», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο MEGA.

Όπως είπε, οι φωτογραφίες αποτελούν τεκμήρια που αποδεικνύουν όσα τράβηξαν οι Έλληνες από τη ναζιστική γερμανική κατοχή και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ο κ. Νατσιός αναπαρήγαγε την εκτίμηση ότι τα συνολικά θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, ενώ τόνισε ότι παρά τη ζημιά που προκάλεσαν στη χώρα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες αναγκάστηκαν να πληρώσουν χρέη που δεν είχαν δημιουργήσει σε γερμανικές τράπεζες.

Με ανακοινώσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και επιστολές, η αντιπολίτευση πιέζει επιτακτικά την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι ντοκουμέντα δε θα περιέλθουν σε προσωπικές συλλογές, αλλά ότι θα αγοραστούν από το ελληνικό δημόσιο και θα αποδοθούν σε οργανισμούς όπως το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

