Κυβερνητικές πηγές: Καμία μυστική συνάντηση με απεσταλμένους του Τραμπ στην Ελλάδα

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου διαβεβαιώνουν ότι κανένας κυβερνητικός δεν συναντήθηκε με απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου.

Για δημοσίευμα περί επίσκεψης συνεργατών Trump στην Ελλάδα που είδε το φως της δημοσιότητας, οι ίδιες πηγές αναφέρουν:

«Η ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι, ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν ιδιωτική επίσκεψη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δεν έγινε καμία συνάντηση, ούτε με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, κάπου αναφέρθηκε και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

Από το Μέγαρο Μαξίμου συμπληρώνουν ότι «Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως, ούτε τυπική ούτε άτυπη παρέμβαση των ΗΠΑ προς την ελληνική Κυβέρνηση, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά».

