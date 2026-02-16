Δένδιας: Μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή
Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια αναφορικά με τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή
Οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή υπενθυμίζουν τις τραγικές στιγμές που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη ναζιστική Κατοχή, όπως και την ηρωική του Αντίσταση. Αποτελούν μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας. Αποτελούν, επίσης, κτήμα της ιστορικής μνήμης της πατρίδας μας και πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων.
Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.
