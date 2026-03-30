Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλάει στο The World Ahead 2026, Athens Gala Dinner, του Economist Impact, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΒΑΪΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ
«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει σε ανάρτησή της στο Χ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο.

«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει και συνεχίζει:

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του “Κάθετου Διαδρόμου”».

