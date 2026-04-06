Λήξη συναγερμού για την απειλή βόμβας στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή

Λήξη συναγερμού σήμανε για την απειλή βόμβας στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, Φωτεινής Αραμπατζή καθώς νωρίτερα άγνωστος με τηλεφωνική κλήση προειδοποίησε τις Αρχές για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lionnews.gr, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των στελεχών ΤΕΕΜ και δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο. Με την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα γραφεία τους και η λειτουργία του πολιτικού γραφείου συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους έχουν αρθεί.

Νωρίτερα υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, στις Σέρρες, μέσω του οποίου άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Το κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο έχει εκκενωθεί, καθώς στελέχη του ΤΕΕΜ ερευνούν το κτήριο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα της Φωτεινής Αραμπατζή φέρεται να εμπλέκεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

