Η πρώτη αντίδραση της Αραμπατζή μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ»

«Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται. Η Αλήθεια δεν απειλείται. Η Αλήθεια επιβεβαιώνεται. Η δικαιοσύνη θα δώσει την ηχηρή απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της η Φωτεινή Αραμπατζή

Newsbomb

Η Φωτεινή Αραμπατζή 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησε να απαντήσει η βουλευτής της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή στο απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα που δήθεν είχε τοποθετηθεί στο πολιτικό της γραφείο στις Σέρρες.

Μετά από διεξοδικές έρευνες των Αρχών δεν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να λήξει ο συναγερμός και οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στο γραφείο και να συνεχίσουν κανονικά το έργο τους.

Στην ανάρτησή της η κυρία Αραμπατζή ανέφερε πως «Δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα», ενώ έκανε λόγο για πράξη εκφοβισμού.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Αραμπατζή:

ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑ ΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΗΘΩ ΤΩΡΑ

Η σημερινή απόπειρα τρομοκράτησής μου με τηλεφώνημα για δήθεν τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό μου γραφείο, στις Σέρρες, είναι μια πράξη εκφοβισμού, που στοχεύει ευθέως στη δημοκρατική λειτουργία και στην ελεύθερη έκφραση.

Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους μπορούν να τρομοκρατήσουν, να φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση μου απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, απλώς απατώνται.

Δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα.

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται. Η Αλήθεια δεν απειλείται. Η Αλήθεια επιβεβαιώνεται.

Η δικαιοσύνη θα δώσει την ηχηρή απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
