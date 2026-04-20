Οι τρεις προτάσεις Ανδρουλάκη για τις τράπεζες: «Ασυδοσία ή νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι οι τράπεζες έχουν υψηλή κερδοφορία αλλά δεν ανταποδίδουν επαρκώς στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία.

Προτείνει έκτακτη εισφορά στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026, με στόχο τη δημιουργία δημοσιονομικών εσόδων για αναπτυξιακές πολιτικές.

Ζητά επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου μέσω αυξημένων απαιτήσεων στη διανομή κερδών, για τη βελτίωση της ποιότητας κεφαλαίων των τραπεζών.

Προτείνει την κατάργηση χρεώσεων για βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως η διατήρηση καταθετικών λογαριασμών, για δίκαιη πρόσβαση και διαφάνεια.

Θέτει το δίλημμα μεταξύ συνέχισης της τραπεζικής ασυδοσίας ή δημιουργίας νέου συμβολαίου εμπιστοσύνης που θα υπηρετεί ανάπτυξη, σταθερότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Το ζήτημα του τραπεζικού συστήματος επαναφέρει στο προσκήνιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα», καταθέτει τρεις προτάσεις με στόχο, όπως υποστηρίζει, τον περιορισμό των στρεβλώσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στο άρθρο του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιγράφει ένα πλαίσιο όπου οι τράπεζες, παρά τη σημαντική στήριξη που έχουν λάβει τα προηγούμενα χρόνια, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στον ρόλο τους απέναντι στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Κάνει λόγο για υψηλά περιθώρια επιτοκίων, περιορισμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και επιβαρυντικές χρεώσεις για τους πολίτες συνθέτουν, σύμφωνα με τον ίδιο, μια εικόνα που απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.

Όπως αναφέρει, «οι τράπεζες έχουν επιστρέψει σε υψηλή κερδοφορία, αξιοποιώντας κρατικές εγγυήσεις για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων και τη διοχέτευση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω αυτών, χωρίς όμως να επιδεικνύουν την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα προς την κοινωνία».

Οι τρεις προτάσεις Ανδρουλάκη

Έκτακτη εισφορά στα τραπεζικά κέρδη

Η πρώτη πρόταση αφορά την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά εναρμονίζεται με πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, εκτιμά ότι μπορεί να δημιουργήσει άμεσα δημοσιονομικά έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε αναπτυξιακές πολιτικές.

Επιτάχυνση απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου

Η δεύτερη παρέμβαση επικεντρώνεται στον αναβαλλόμενο φόρο, ένα εργαλείο που επιτρέπει στις τράπεζες να συμψηφίζουν μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις με παλαιότερες ζημιές. Ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει την επιτάχυνση της απόσβεσής του μέσω αυξημένων απαιτήσεων στη διανομή κερδών αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το μέτρο αυτό περιορίζει τη μεταφορά βαρών στο μέλλον, ενισχύει την ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών και διασφαλίζει ότι τα κέρδη δεν κατευθύνονται μονομερώς προς τους μετόχους.

Κατάργηση χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες

Η τρίτη πρόταση αφορά την καθημερινότητα των πολιτών: την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών. Ο κ. Ανδρουλάκης τη χαρακτηρίζει ως μια ουσιαστική παρέμβαση υπέρ της διαφάνειας και της δίκαιης πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και βασικές συναλλαγές επιβαρύνονται σήμερα με προμήθειες.

«Ασυδοσία ή νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης»

Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις εντάσσονται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια συνολικότερη προσπάθεια επανακαθορισμού της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και τραπεζικού συστήματος.

Όπως λέει, το βασικό δίλημμα που θέτει είναι σαφές: «Είτε θα συνεχιστεί η προκλητική ασυδοσία, είτε θα οικοδομήσουμε ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και τραπεζικού συστήματος. Ένα συμβόλαιο που θα υπηρετεί ταυτόχρονα την ανθεκτική ανάπτυξη, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Καταλήγει, ρίχνοντας το βάρος της απόφασης στην κυβέρνηση. «Η ευθύνη πλέον μεταφέρεται στην κυβέρνηση: θα στηρίξει τις αναγκαίες αυτές παρεμβάσεις ή θα συνεχίσει να ανέχεται τις ολιγοπωλιακές πρακτικές των τραπεζών;» αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

