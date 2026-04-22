Γεωργιάδης: «Το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, θα ψηφίσω την άρση ασυλίας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «πολιτική διαμεσολάβηση» το ρουσφέτι και ξεκαθάρισε ότι δεν θα πρέπει να ποινικοποιείται. Πρόσθεσε δε ότι θα ψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, ενώ αναφέρθηκε και στον συνεχιζόμενο εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να τοποθετηθεί δημόσια, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Έκανα την ανάρτηση γιατί δεν ήθελα να σέρνεται το όνομά μου σε μια σεναριολογία. Προτιμώ τις καθαρές εξηγήσεις. Είμαι υπέρ του οι πολιτικοί να λαμβάνουν δημόσια θέση στα πράγματα» είπε και πρόσθεσε απαντώντας στην κριτική που δέχεται για την υπεράσπιση της «πολιτικής διαμεσολάβησης».

«Τα αρνητικά σχόλια λένε ότι εγώ προσπαθώ να δικαιολογήσω το ρουσφέτι. Όχι. Αντιθέτως, μετέχω σε μια κυβέρνηση και έχω ο ίδιος πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι, η "πολιτική διαμεσολάβηση" όπως λέω εγώ, ολοένα και λιγότερο χρήσιμη στους πολίτες.»

Ο κ. Γεωργιάδης έθεσε το ζήτημα της νομικής φύσης της πρακτικής αυτής, υποστηρίζοντας: «Το ερώτημα είναι: Το ρουσφέτι είναι κατ’ ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις; Κατά τη γνώμη μου όχι. Είναι μέρος της πολιτικής κουλτούρας και δεν είναι πάντα αρνητικό».

«Οι τηλεθεατές δηλαδή που μας βλέπουν δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο για ρουσφέτι στον στρατό;» αναρωτήθηκε ο υπουργός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο Action 24 είπε ότι «έρχονται ξένοι και τουρίστες και ενθουσιάζονται από το ΕΣΥ. Οι Έλληνες τα θεωρούμε δεδομένα».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα ανεχτώ να βλέπω να κατηγορούν τους συναδέλφους μου οι πιο διεφθαρμένοι».