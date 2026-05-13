Ράμμος σε εκδήλωση Αρβανίτη: Η διακυβέρνηση στη χώρα αυταρχικοποιείται-Πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει

Με μια ευθεία επίθεση κατά του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ ΜακΓκραθ ξεκίνησε η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει στο Ευρωκοινοβούλιο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Left, Κώστας Αρβανίτης.



Ο κ. Αρβανίτης ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις που έκανε ο Επίτροπος κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, παρακάμπτοντας τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Ευρωκοινοβούλιο αποτελούν «τον λόγο για τον οποίο η Κομισιόν απονομιμοποιείται στα μάτια των πολιτών».



Τόνισε ότι ο Επίτροπος Μαγκράθ δεν εχει κανένα λόγο και καμία δικαιοδοσία να παρεμβαίνει με αυτόν τρόπο, ενώ τον χαρακτήρισε «Επίτροπο σε πλήρη αποδρομή» και προανήγγειλε ότι θα κληθεί να λογοδοτήσει για τη στάση του.



Ο κ. Αρβανίτης επεσήμανε τη σημασία της έγκρισης της έκθεσης για το κράτος Δικαίου στην Ευρώπη για το έτος 2025, της οποίας ο ίδιος ήταν βασικός Εισηγητής, εξηγώντας και τα πολλά σημεία στα οποία η έκθεση ασκεί κριτική στην Ελλάδα, όπως και σε πολλά ακόμη κράτη για διαφορετικές εκφάνσεις του Κράτους Δικαίου.



Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος.

Ράμμος: Υπάρχει τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ομιλία, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος τόνισε ότι «η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη θέση. Υπάρχει σοβαρή κρίση θεσμών στην κοινωνία. Όταν η κοινωνία δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, φτάνει τελικά να μην εμπιστεύεται τη Δημοκρατία».



Έκανε μάλιστα λόγο για μια τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα.



Σχολιάζοντας τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, τόνισε ότι ενώ υπάρχει γενικευμένη διαφθορά «και ακούμε υπουργό να λέει κυνικά και προκλητικά ότι πολιτική είναι ρουσφέτι ή οι αποκαλούμενες εξυπηρετήσεις»



Μάλιστα, καταγράφοντας φαινόμενα αυτής της τάσης αυταρχικής διακυβέρνησης, την απαγόρευση συγκεντρώσεων στον Άγνωστο Στρατιώτη, τη δυσανάλογη χρήση αστυνομικής βίας σε βάρος Ρομά, αναρχικών και άλλων που θεωρούνται «αόρατοι», αλλά και για τα pushbacks. «Η αξία του ανθρώπου σταματά στα σύνορα της Ελλάδας όταν λαμβάνουν χώρα οι επαναπροωθήσεις που οδηγούν συχνά στον μαζικό θάνατο. Υπήρξε συγκίνηση για τα Τέμπη, αλλά όχι για αυτά τα παιδιά που δεν ήταν δικά μας και θεωρούνται εχθροί και εισβολείς», είπε χαρακτηριστικά.



«Όποιος τολμά να ασκήσει κριτική υφίσταται μια συντονισμένη εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα που γνώρισα και εγώ ως πρόεδρος μιας αρχής, της ΑΔΑΕ. Δυστυχώς οι κυβερνητικές εξουσίες δεν ήταν πάντα φιλικές προς τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πρωτοφανές», σχολίασε ο κ. Ράμμος.



Ο κ. Ράμμος ανίχνευσε επίσης σε κυβερνητικό επίπεδο αντιθεσμικό λόγο, εχθροπάθεια, σεξιστικό, ξενόφοβο λόγο. «Υπάρχει η κριτική ότι όποιος είναι διαφορετικός είναι και υπεύθυνος για την αποτυχία του», τόνισε. «Δεν μπορεί να θέλουμε την Ευρώπη όταν μας δίνει χρήματα αλλά να βρίζουμε τους θεσμούς της», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.



Ο κ. Ράμμος, σχολίασε και την κατάσταση στα ΜΜΕ για τη μεγάλη συγκέντρωση σε μεγάλες πλατφόρμες. «Αυτό δεν βοηθά την ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι μεγάλο πρόβλημα τα SLAPPs», τόνισε.



Μάλιστα, σχολιάζοντας τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών, σχολίασε ότι αποτυπώνει την αίσθηση των πολιτών ότι συνολικά η Δικαιοσύνη δεν ενδιαφέρεται για θέματα διαφθοράς, τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Μάλιστα, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, σχολίασε ότι εξ' αρχής, «η εισαγγελία του Αρείου Πάγου στάθηκε απέναντι στην Ανεξάρτητη Αρχή και προσπάθησε να μη γίνουν έρευνες». «Οι παρεμβάσεις έγιναν αρχικά από τον κ. Ντογιάκο, που είπε ότι η ΑΔΑΕ δεν είχε δικαίωμα να το κάνει και αν κάνει θα αντιμετωπίζει ποινές καθείρξεως. Μετά η κ. Αδειλίνη ενέκρινε τη διάταξη του κ. Ζήση. Η χειρότερη ήταν του κ. Τζαβέλλα που είπε ότι δεν χρήζουν διερευνήσεως όλα αυτά».



Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είπε ότι πράγματι η ΑΔΑΕ υπέστη μια μορφή τρομοκράτησης, αλλοιώθηκε η σύνθεσή της και λειτουργεί υπό τέτοιες συνθήκες, δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο της. Παραδέχτηκε δε ευθέως ότι το έργο της ΑΔΑΕ «εμποδίστηκε».



Σημείωσε δε ότι ευθύνη έχει και το ελληνικό κοινοβούλιο επειδή κυριαρχεί η εικόνα ότι «οι ημέτεροι προστατεύονται», ενώ σχολίασε και ότι «η σύνθεση της ΑΔΑΕ άλλαξε με τρόπο αντίθετο προς το Σύνταγμα».



Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ σχολίασε ότι η τάση αυτή κινδυνεύει να καταβαραθρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και από εκεί στη Δημοκρατία.



«Τα ατομικά δικαιώματα δεν ανήκουν στην εξουσία διάθεσης των πολιτών. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι κάποια δεν είναι χρήσιμα τότε θα καταντήσει το Σύνταγμα ένα κενό γράμμα», σχολίασε ο κ. Ράμμος, ενώ κλείνοντας σχολίασε ότι «η κατάσταση είναι για μένα πρωτοφανής».

Καμτσίδου: «Το Σύνταγμα στριμώχνεται για να χωρέσει όσα η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει»

Την πεποίθησή της ότι «η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης τίθεται σε αμφισβήτηση» εξέφρασε η ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ, Ιφιγένεια Καμτσίδου. «Η υπόθεση των υποκλοπών, η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποτρέψει την έρευνα ήταν πρωτοφανής. Ασκήθηκαν πιέσεις στην Αρχή, περιέστειλε τις αρμοδιότητες και εν μια νυκτί άλλαξε τη σύνθεση», τόνισε.



«Δεν έχουμε απλώς ένα πολιτικό θέμα. Έχουμε έναν χειρισμό που γεννά σοβαρότατα νομικά ερωτήματα και με καθένα επέφερε πλήγματα στο Κράτος Δικαίου», ανέφερε η κ. Καμτσίδου.



Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη στάση του Αρείου Πάγου την περίοδο Ντογιάκου, Αδειλίνη και Τζαβέλλα, επισημαίνοντας επίσης και το «αντιφατικό» πόρισμα του αντιεισαγγελέα Ζήση.



Μάλιστα έκανε λόγο για «αλαζονεία Τζαβέλλα» που αποδεικνύει ότι «του πουλί της θέμιδας έφυγε από το Μέλαθρον και μετακινήθηκε στα χαμηλά»



Επέκρινε δε την αντιπολίτευση ότι «αντιμετώπιζαν την πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακρτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη λογική ότι "έχετε νομικά άδικο επειδή είστε μειοψηφία"».



Άσκησε επίσης σκληρή κριτική και για τη διαδικασία της βουλής για την Προανακριτική όπου χρησιμοποιήθηκε η επιστολική ψήφος από δεκάδες βουλευτές. «Το Σύνταγμα στριμώχνεται για να χωρέσει όσα η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει», ανέφερε σε αυτό το σημείο.



Όπως είπε, δεν μπορεί μια ομάδα που επειδή κατέκτησε την πλειοψηφία «να αναγορεύεται σε θεσμικό κηδεμόνα της Δημοκρατίας».



Τέλος πρότεινε να μειωθεί δραματικά ο αριθμός των αντιπροέδρων στα ανώτατα κλιμάκια.

Μαντάς: Έκνομη η συμπεριφορά Τζαβέλλα

Σε μια ιδιαίτερα έντονη ομιλία, ο δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Θεόδωρος Μαντάς τόνισε ότι «το σημαντικό είναι ότι η απόφαση του πλημμελειοδικείου αποτελεί πρόταση του Εισαγγελέα την οποία αποδέχτηκε στο σύνολό του το δικαστήριο ότι το υλικό που εισφέρθηκε είναι τέτοιο που δημιουργεί βάσιμες ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις ποινικού χαρακτήρα από πολιτικά πρόσωπα».



Αναφερόμενος στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα, έκανε λόγο για «έκνομη συμπεριφορά». «Αντί να χρεωθεί σε αντιεισαγγελέα του ΑΠ για προκαταρκτική εξέταση για το εάν τα στοιχεία του δικαστηρίου ενέχουν υποψία ενοχής, κρατά για λίγες μέρες και αποφαίνεται με μονομερή διάταξη ότι δε συντρέχει λόγος η υπόθεση να διερευνηθεί. Η μονομερής ενέργεια να μην ανασύρει από την αρχειοθέτηση είναι διάταξη που δικονομικά δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσο. Γι' αυτό δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Μας κατηγόρησαν ως ΔΣΑ μέχρι και για θεσμική εκτροπή. Μετά από 35 χρόνια δηλώνω σαστισμένος».



Αποκάλυψε δε ότι είναι «ειλημμένη απόφαση ο ΔΣΑ να δρομολογήσει τη διαδικασία της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».



Ο κ. Μαντάς είπε ότι «θεσμική εκτροπή θα ήταν η παράλειψη να μην πάρουμε την πρωτοβουλία να τοποθετηθούμε. Ο ΔΣΑ έχει κατά τον νόμο την υποχρέωση να επισημαίνει κάθε στοιχείο που μας απομακρύνει από το Κράτος Δικαίου. Η υπεράσπισή του είναι υποχρέωσή μας».



«Αδιανόητο ο ελεγκτής να είναι και ελεγχόμενος. Η αυτοεξαίρεση δικονομικά είναι υποχρέωση, την οποία δεν τήρησε ο κορυφαίος εισαγγελέας του ΑΠ, βάζοντας ταφόπλακα σε αυτό το σκέλος», τόνισε ο κ. Μαντάς.



«Αν ο κορυφαίος εισαγγελικός λειτουργός δε σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, και κουνάνε σε εμάς το δάχτυλο για την αναγκαιότητα να σεβαστούμε κάθε δικαστική απόφαση που εκδίδεται, όταν ο ίδιος ο Εισαγγελέας δε σέβεται την απόφαση των συναδέλφων του; Μας λένε εμάς να σιωπούμε για κάθε απόφαση; Μας ζητάνε για 18 μήνες να κρατάμε χαμηλά τους τόνους για τη φυλάκιση του Νίκου Ρωμανού;», αναρωτήθηκε.



«Σε ό,τι μας αφορά, το χατήρι δε θα τους το κάνουμε, θα είμαστε διαρκώς στα κεραμύδια!» κατέληξε ο Θεόδωρος Μαντάς.

Αναγνωστοπούλου: Το κράτος Δικαίου είναι το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα

Σε μια βαθιά πολιτική ομιλία, η βουλεύτρια της ΝΕΑΡ Σία Αναγνωστοπούλου, σχολίασε αρχικά τη σοκαριστική είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. «Όταν δύο κορίτσια 17 χρονών πιάνονται από το χέρι και πέφτουν στο κενό, κάπου έχουμε αποτύχει πάρα πολύ βαθιά», ανέφερε.



«Για μένα το κράτος Δικαίου είναι το δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα», εξήγησε αρχικά η κ. Αναγνωστοπούλου.



Όπως εξήγησε «η απαγόρευση των διαδηλώσεων στον Άγνωστο Στρατιώτη ήταν η συμβολική κατάργηση του Κράτους Δικαίου. Όλος αυτός ο αγώνας επί δεκαετίες, απέναντι σε μια εξουσία που θέλει τη Δημοκρατία ως κέλυφος».



«Όταν πέρασε αυτός ο νόμος σκέφτηκα ότι βρισκόμαστε σε θανατερή κρίση. Οι θεσμοί, ειδικά ο κοινοβουλευτικός, μπορεί να αναπνέει όταν επικοινωνεί ευθέως με την κοινωνία. Και η επικοινωνία είναι μέσω του δρόμου. Η δημοκρατία πάντα αναζωογονείται μέσα από τη σύνδεσή της με τον δρόμο», τόνισε η βουλεύτρια της ΝΕΑΡ.



«Με φοβίζει ο κυνισμός των βουλευτών που οδηγεί και σε κυνισμό των πολιτών. [...] Οι αξίες έχουν νόημα όταν βρίσκονται υπό συνεχή διεύρυνση, όταν έχουν αναπνοή. Όταν κάτι υπονομεύει τις αξίες, όπως το έθνος εναντίον των αξιών, όταν βλέπουμε ότι πρέπει να περιοριστούν τα δικαιώματα στο όνομα της ασφάλειας. Μήπως να δούμε ότι αυτές οι αξίες λειτουργούν χειραφετητικά μόνο όταν τις προστατεύουμε;»

Ρούφος: «Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έχει μετατραπεί σε πεδίο μικροπολιτικής διαμάχης»

Από την πλευρά του ο πολιτικός επιστήμονας Παύλος Ρούφος, τόνισε ότι πλέον «μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού ταυτίζονται με την αυταρχικοποίηση. Απέναντι σε μια κατάσταση στην οποία δεν εμφανίζονται εναλλακτικές, μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού ταυτίζονται με τον αυταρχισμό για να μη βρεθούν στο στόχαστρό του».



«Τέτοιες εγγυήσεις εντός του κράτους δεν υπάρχουν. Στις ΗΠΑ πάνω από το 80% που υπέστησαν κακοποίηση από την ICE ήταν νόμιμοι πολίτες. Ο Τραμπ έχει πει ότι οι κρατικοί μηχανισμοί θα χρησιμοποιηθούν και κατά του εσωτερικού εχθρού», υπενθύμισε ο κ. Ρούφος.



Αναφερόμενος στον νόμο περί ευθύνης υπουργών στην Ελλάδα τόνισε ότι το θέμα «έχει μετατραπεί σε πεδίο μικροπολιτικής διαμάχης. Μετατρέπεται σε μια αντίληψη όπου μία κυβέρνηση προσπαθεί να διώξει τους υπουργούς της προηγούμενης, είτε μια κυβέρνηση όπως η σημερινή που προσπαθεί να προστατεύσει τους δικούς της υπουργούς».



«Ο νεοφιλελευθερισμός οδήγησε σε μια τεχνοκρατική αντίληψη αποπολιτικοποίησης. Πρέπει να δουμε αν η πολιτικοποίηση είναι μια μικροπολιτική τάση», τόνισε ο Παύλος Ρούφος.

