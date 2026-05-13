Ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Εμιράτα για να συναντηθεί με τον Ζαγιέντ αλ Ναχιάν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε πρόσφατα μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Νάγιαν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News.

Αργότερα, το γραφείο του Νετανιάχου επιβεβαίωσε το ταξίδι, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι «οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Εκπρόσωποι των Εμιράτων δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο.

Η αποκάλυψη της επίσκεψης έρχεται μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν τον περασμένο μήνα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Η χώρα δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες αυτές.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Mike Huckabee δήλωσε ότι το Ισραήλ απέστειλε συστήματα αεράμυνας Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ. Πηγές επιβεβαίωσαν ότι τα συστήματα παραδόθηκαν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου είχε ταξιδέψει ξανά στα ΗΑΕ το 2018 για συνάντηση με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, εξομαλύνοντας τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ στο πλαίσιο συμφωνίας που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.