Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον ποδηλατόδρομο ενώ κυκλοφορούσε κόσμος

Ένας λύκος εμφανίστηκε το απόγευμα στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων, κοντά στη δεύτερη γέφυρα, χωρίς να δείχνει τον παραμικρό φόβο απέναντι στην έντονη παρουσία κόσμου που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Ο Χρήστος Τσιλίκης, που βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο άγριο ζώο, κατάφερε να το καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο, επιβεβαιώνοντας έτσι την παρουσία του στην περιοχή. Στο βίντεο φαίνεται ο λύκος να κινείται ήρεμα ανάμεσα σε περιπατητές και δρομείς, χωρίς να παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά ή να ενοχλείται από τους ανθρώπους γύρω του, γεγονός που δείχνει πως είναι αρκετά εξοικειωμένος με την ανθρώπινη παρουσία.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα υπάλληλοι του Δασαρχείου Ιωαννίνων, Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, καθώς και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων, πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό του ζώου ή πιθανών ιχνών του. Παράλληλα, ενημέρωναν τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αναφορές πως σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή μεταξύ Ανατολής και Κατσικά, στα υγρολίβαδα, σημειώθηκαν επιθέσεις από λύκο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ορισμένα ζώα του κτηνοτρόφου.