Ευρωπαίος επίτροπος σε Μητσοτάκη: Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών Michael McGrath, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 12 Μαΐου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η βεβαιότητα στο Κράτος Δικαίου δημιουργεί ευνοϊκό πλαίσιο για επενδύσεις, ανάπτυξη επιχειρήσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τον Επίτροπο Κράτους Δικαίου Μάικλ ΜακΓκραθ υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο να απονέμει τα εύσημα στην κυβέρνηση για τα βήματα εμπρός που έχει κάνει στον συγκεκριμένο τομέα.

«Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου – οι μεταρρυθμίσεις και το περιβάλλον του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα βοήθησε στην ανάπτυξη της οικονομίας σας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών» είπε μεταξύ άλλων ο κ. ΜακΓκραθ στον πρωθυπουργό της Ελλάδας.

«Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια.

Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας» τόνισε σχετικά ο Επίτροπος.