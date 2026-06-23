«Πολύ δεξιός μας βγαίνεις - Είμαι αρκετά προκλητικός» - Η διαδικτυακή συζήτηση Γεωργιάδη-Κασσελάκη

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Στέφανος Κασσελάκης είχαν μια διαδικτυακή συζήτηση με ανταλλαγή σχολίων για το ΕΣΥ και την ιδιωτική ασφάλιση.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε τα πλεονεκτήματα των δωρεάν υπηρεσιών του ΕΣΥ και αναγνώρισε την έλλειψη νοσηλευτών ως σημαντικό πρόβλημα.

Ο Γεωργιάδης παραδέχθηκε την ύπαρξη του «φακελακίου» και υπογράμμισε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμησή του, ενώ ανέφερε μείωση στις λίστες αναμονής.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι είναι προκλητικός στον δημόσιο λόγο του και ότι μπήκε στην πολιτική για να σπάσει την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς.

Στη συζήτηση υπήρξε αναφορά στις πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κασσελάκη να παραδέχεται ότι ο Τσίπρας τους «είχε στημένη από την αρχή». Snapshot powered by AI

Ένα πρωτότυπο διαδικτυακό τετ α τετ είχαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με τον πρόεδρο του Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανο Κασσελάκη.

Οι δύο τους αντάλλαξαν ορισμένες ατάκες που έδωσαν τροφή για σχόλια τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα πολιτικά πηγαδάκια. Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube κι ο κ. Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε θετικά.

Ο διάλογος για την ιδιωτική ασφάλιση

Στο ξεκίνημα της εκπομπής κι αφού έπαιξε βίντεο με απόψεις πολιτών για το ΕΣΥ, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του εθνικού συστήματος υγείας, είναι οι δωρεάν υπηρεσίες. Ο κ. Κασσελάκης αποκάλυψε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας κι ο υπουργός Υγείας του είπε «εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα» αλλά αν χρειαστεί, «θα σε φροντίσουμε».

Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ως μεγάλο πρόβλημα την έλλειψη νοσηλευτών, ενώ ανέφερε ότι το ΕΣΥ καλείται να αντιμετωπίσει περί τα 85.000 περιστατικά ημερησίως. «Μην πυροβολείτε το ΕΣΥ» είπε μεταξύ άλλων και υπεραμύνθηκε και του συστήματος των ραντεβού μέσω του 1566, λέγοντας ότι κλείνονται σε απόσταση ημερών και συνολικά ανέρχονται σε περίπου 400.000 τον μήνα.

«Υπάρχει το "φακελάκι", το σιχαίνομαι, το ξηλώνω»

Ο κ. Γεωργιάδης, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ακόμη διαχρονικές παθογένειες, όπως το «φακελάκι» στους επίορκους γιατρούς, τονίζοντας δε ότι υπάρχει ακόμα και στην Ελβετία και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Προσωπικά το σιχαίνομαι, είπε, εξηγώντας τις ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση για να το αντιμετωπίσει. Τόνισε εξάλλου ότι οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί, ενώ οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο και πλέον δεν υπάρχει λόγος να δώσεις φακελάκι, καθώς η μέση αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχει μειωθεί κατά 92%.

«Πολύ δεξιός μας βγαίνεις»

«Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο, ακούγοντας τις θέσεις των «Δημοκρατών» για την Υγεία, απευθύνθηκε στον κ. Κασσελάκη, παρατηρώντας ότι, με αυτά που λέει, μπορεί να τον καλωσορίσει στη ΝΔ και στο υπουργείο Υγείας του Άδωνι Γεωργιάδη. «Πολύ δεξιός μας βγαίνεις» του είπε χαρακτηριστικά.

«Σας την είχε στημένη ο Τσίπρας από την αρχή»

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και δη τα... ενδοοικογενειακά της Αριστεράς, ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης, του έδωσε... πληρωμένη απάντηση, λέγοντας:

- «Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή;»

- «Το κατάλαβα εν μέσω της θητείας μου» απάντησε ο Κασσελάκης.

Άδωνις: «Είμαι προκλητικός»

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας τους κι απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Κασσελάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι συχνά είναι προκλητικός στον δημόσιο λόγο του.

Είπε μάλιστα ότι μπήκε στην πολιτική για να «σπάσει» την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. «Είμαι μονιασμένος με όλους», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι έχει πολύ καλή σχέση με τους περισσότερους πολιτικούς του αντιπάλους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει τις ιδεολογικές του μάχες.