Στουρνάρας: Ορκίστηκε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον του Τασούλα

Παρουσια του Π.τ.Δ. Κωνσταντινου Τασουλα και του Υπουργουν Οικονομιας Οικονομικων Κυριακου Πιερρακακη τελεστηκε σημερα στο Προεδρικο Μεγαρο απο τον Αρχιεπισκοπο Ιερωνυμο η ορκωμοσια του Διοικητη της Τραπεζας Ελλαδος Γιαννη Στουρναρα ανανεωνοντας την θητεια του για πεντε χρονια

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας.

Παρουσια του Π.τ.Δ. Κωνσταντινου Τασουλα και του Υπουργου Οικονομιας Οικονομικων Κυριακου Πιερρακακη τελεστηκε σημερα στο Προεδρικο Μεγαρο απο τον Αρχιεπισκοπο Ιερωνυμο η ορκωμοσια του Διοικητη της Τραπεζας Ελλαδος Γιαννη Στουρναρα ανανεωνοντας την θητεια του για πεντε χρονια Eurokinissi

Πλέον, μετά και την ορκομωσία Στουρνάρα, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

-Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

-Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής

-Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια

Η τελετή ορκομωσίας του Γιάννη Στουρνάρα INTIME NEWS



Με στήριξη Πιερρακάκη η τρίτη θητεία

Υπενθυμίζεται ότι την ανανέωση της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής στις 25 Μαΐου 2026.

Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εισηγηθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ακρόασης του κ. Στουρνάρα, σχετικά με την πρόταση επαναδιορισμού του στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από την τελετή ορκομωσίας του Γιάννη Στουρνάρα INTIME NEWS

«Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, αλλά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας», επισήμανε τότε στην ομιλία του ο κ. Πιερρακάκης.

Όπως τόνισε τότε ο κ. Πιερρακάκης, «μαζί με τον Γιάννη Στουρνάρα συμμετέχουμε καθημερινά σε αυτές τις κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες ο καθένας από την ιδιότητά του. Και εδώ βρίσκεται, επιτρέψτε μου να πω, και η βαθύτερη σημασία της σημερινής επιλογής».

«Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, με εμπειρία και διεθνές κύρος, που μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα με σοβαρότητα και αξιοπιστία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

«Ναι» στον διορισμό του κεντρικού τραπεζίτη ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ. «Παρών» ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αν και ο εισηγητής Πάρις Κουκουλόπουλος αποτίμησε θετικά την πορεία του και το ΚΚΕ.

«Κατά» της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας.

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