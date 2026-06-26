Λιβάνιος: Νέο σύστημα πληρωμής δημοτικών τελών – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Snapshot Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε την αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατατέθηκε Προεδρικό Διάταγμα για την εξέταση νέου συστήματος πληρωμής των δημοτικών τελών.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί διαχρονικό αίτημα των παρόχων, του ΔΕΔΔΗΕ και των δήμων.

Το Προεδρικό Διάταγμα έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Snapshot powered by AI

Την αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος σε μελλοντικό χρόνο ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στη Βουλή, ενώ κατέθεσε Προεδρικό Διάταγμα για την εξέταση ενός νέου συστήματος καταβολής τους.

«Διαχρονικό αίτημα»

Ειδικότερα, ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε πως «στόχος είναι να υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή από τους λογαριασμούς ρεύματος, που είναι αίτημα και των παρόχων και του ΔΕΔΔΗΕ και των δήμων διαχρονικώς».

Σημείωσε δε πως το Προεδρικό Διάταγμα έρχεται με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Λίγο αργότερα, και συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028.