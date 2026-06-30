Οι μουσικές καρέκλες της κεντροαριστεράς: Συνεχείς «μεταγραφές» σε ρευστό πολιτικό τοπίο

Snapshot Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι ο κυρίαρχος πόλος στις μεταγραφές στελεχών της κεντροαριστεράς, προσελκύοντας μέλη κυρίως από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε από τους Δημοκράτες και επιδιώκει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, παρά τις συνεδριακές αποφάσεις για περιορισμούς στα ψηφοδέλτια.

Η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και πιθανή ένταξή της στην ΕΛΑΣ σηματοδοτεί ένα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα του Τσίπρα.

Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές Ιουλίου θα καθορίσουν τον ρυθμό και την έκταση των επόμενων αποχωρήσεων.

Η πολιτική ρευστότητα στην κεντροαριστερά εκδηλώνεται με διαρκείς μετακινήσεις, όπως η πρόσφατη αποχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη από τους Δημοκράτες, που αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα. Snapshot powered by AI

Το κατακερματισμένο τοπίο της κεντροαριστεράς, η μεγάλη πολιτική ρευστότητα, και η ανακατανομή που προκάλεσε στον χώρο η δημιουργία της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι τα βασικά στοιχεία που οδηγούν κομματικά στελέχη διάφορων χώρων στην απόφαση να αναζητήσουν διαφορετικές πολιτικές στέγες.

Αυτή τη στιγμή, η ΕΛΑΣ έχει τη μεγαλύτερη «ζήτηση», καθώς πολλοί διαβλέπουν ότι για τα επόμενα χρόνια θα αποτελεί τον βασικό πόλο στον ευρύτερο πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς, ωστόσο οι ανακατατάξεις δεν έχουν μόνο μία κατεύθυνση.

Άλλωστε, η πιο ηχηρή αποχώρηση των τελευταίων ημερών, αυτή της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στ. Κασσελάκη δεν έχει ως προορισμό την ΕΛΑΣ, αλλά το παλιό της κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Η κ. Τζάκρη δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» τη μεταγραφή της καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη ακόμη αναζητούν τη φόρμουλα με την οποία θα την εντάξουν στα ψηφοδέλτια παρακάμπτοντας την συνεδριακή απόφαση για πλαφόν του βουλευτικού αξιώματος στα 20 χρόνια. Πληροφορίες θέλουν την ηγεσία να παίρνει το βάρος της απόφασης να την εντάξει κόντρα στη συνεδριακή απόφαση με το πρόσχημα ότι δεν ήταν βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ για 20 χρόνια, αλλά είχε εκλεγεί και με άλλους σχηματισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια τέτοια κίνηση είναι βέβαιο πως θα προκαλούσε και γκρίνιες εντός της Χαριλάου Τρικούπη που ο Νίκος Ανδρουλάκης ίσως και να θέλει να αποφύγει σε αυτή τη φάση.

Αντίθετα, ο Μαρίνος Σκανδάμης αποχώρησε πριν λίγες ημέρες από το ΠΑΣΟΚ και εντάχθηκε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία μάλιστα έγινε τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια πορεία από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ είχαν λάβει και άλλα στελέχη στο παρελθόν, όπως η Άννα Παππαδοπούλου και ο Αντώνης Σαουλίδης. Στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε ενεργή και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον είναι τομεάρχης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η «αιμορραγία» του ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ είναι έντονη και σε επίπεδο μεσαίων στελεχών, τα οποία είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη κομματικού μηχανισμού ειδικά στην περιφέρεια. Στελέχη όπως ο Χάρης Λιούρης στην Ήπειρο και η Κατερίνα Μπέρδου από τον Έβρο, έχουν ήδη μεταπηδήσει στην ΕΛΑΣ, ενώ όλα δείχνουν ότι και ο Αλέξανδρος Θεοδώρου από την Εύβοια θα κάνει βήμα μετά την αποστασιωποίησή του από το ΠΑΣΟΚ.

Σε αυτά τα στελέχη βέβαια, ενδεχομένως να προστεθούν και πολύ ηχηρά ονόματα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτά συγκαταλέγεται και ο Χάρης Καστανίδης που βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η ΕΛΑΣ πάντως, όπως είναι λογικό, είναι δημοφιλής προορισμός για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη τάση διαρροών προς την ΕΛΑΣ είχε ανακοπεί προσωρινά, όσο ο Σωκράτης Φάμελλος μπορούσε να διατηρεί ζωντανές έστω και λίγες ελπίδες σύμπραξης του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ. Από τη στιγμή όμως ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε ρητά αυτή την προοπτική, όλα δείχνουν ότι το επόμενο κύμα αποχωρήσεων θα έρθει σύντομα και θα είναι επίπονο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως μάλιστα η χθεσινή αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, ενός από τα σοβαρότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα προερχόμενης αρχικά από το ΠΑΣΟΚ, να είναι και η αρχή αυτού του νέου κύματος αποχωρήσεων. Στην παραίτησή της η κ. Ξενογιαννακοπούλου εκφράζει ρητά τη στήριξή της προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διανοηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει απέναντι στον πρώην πρόεδρό του. Η ένταξη της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου στην ΕΛΑΣ δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο οι πληροφορίες συγκλίνουν στην κατεύθυνση ότι αυτή θα γίνει σύντομα. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη μεγάλη ονοματολογία για το ποιες θα είναι οι επόμενες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το δεύτερο κύμα αποχωρήσεων αναμένεται να κορυφωθεί μετά τη διεξαγωγή της νέας συνεδρίασης της ΚΕ που έχουν ζητήσει περισσότερα από 70 μέλη της, αφού αν φύγουν νωρίτερα κινδυνεύουν να ανατραπούν και οι υπάρχουσες ισορροπίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας σε κίνδυνο τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου στην προεδρία του κόμματος. Το πώς θα εξελιχθεί η ΚΕ που θα συνεδριάσει κατά πάσα πιθανότητα στις 11 Ιουλίου, αναμένεται και να καθορίσει το αν οι αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επισπευστούν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ή αν θα πυκνώσουν περισσότερο τον Σεπτέμβριο, ο οποίος θα είναι μήνας εξελίξεων σε πολλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα πρωτοκλασάτα ονόματα που έχουν ακουστεί ως «σίγουρα» για μεταγραφή στην ΕΛΑΣ, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, δεν αναμένεται να αποχωρήσει, εφόσον το αποφασίσει, πριν το φθινόπωρο.

Χθες όμως, μία ακόμη παραίτηση προκάλεσε αίσθηση: Η αποχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη από τους Δημοκράτες του Στ. Κασσελάκη. Ο κ. Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας και ήταν ένας από τους πρώτους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Ο ίδιος εντάχθηκε στον κομματικό φορέα του Στέφανου Κασσελάκη αναλαμβάνοντας και στελεχιακές θέσεις. Όμως η αποχώρησή του, σε αντίθεση με της κ. Τζάκρη που κοιτά προς το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να αφήνει ανοιχτές τις πόρτες και προς το ΠΑΣΟΚ και προς την ΕΛΑΣ. Άλλωστε, η φράση του ότι «η δική μου αντίληψη για την πολιτική ήταν και παραμένει σταθερή: με θεσμικότητα, σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία», μοιάζει να «χωρά» σε αρκετούς πολιτικούς χώρους της κεντροαριστεράς.

Συζητήσεις στον χώρο της Αριστεράς προκάλεσε επίσης η «μεταγραφή» του κτηνοτρόφου Θωμά Μόσχου από το ΜεΡΑ25 στην ΕΛΑΣ, με τους επικριτές της κίνησης αυτής να υπενθυμίζουν δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν κατά του Αλέξη Τσίπρα.