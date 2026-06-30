Κασσελάκης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου συνεργασία με τον Τσίπρα» - Νέα επίθεση σε Τζάκρη

Snapshot Ο Στέφανος Κασσελάκης επέκρινε έντονα την αποχώρηση των βουλευτών Χουρδάκη και Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Τζάκρη ως έλλειψη σεβασμού προς το κόμμα.

Ο Κασσελάκης δήλωσε ότι οι Δημοκράτες δεν προτίθενται να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι θα κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές, απορρίπτοντας την ένταξη ως συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ υπό τον Τσίπρα.

Ο ίδιος τόνισε τη στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο ως συνδυασμό φιλελεύθερων αρχών και προοδευτικών κοινωνικών στόχων, ασκώντας κριτική στη λαϊκιστική ρητορική της κυβέρνησης Τσίπρα.

Για ενδεχόμενη συνεργασία με τη ΝΔ, ανέφερε ότι θα υπάρξει διαύγεια μετά τις εκλογές και αναμένει ένα κεντρώο πολιτικό τοπίο με 6

7 κόμματα.

Ο Κασσελάκης χαρακτήρισε τις πρακτικές του Τσίπρα αντιδημοκρατικές και εξέφρασε την εναντίωσή του σε οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του. Snapshot powered by AI

Μύδρους εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά των αποχωρησάντων από τους Δημοκράτες και κυρίως κατά της Θεοδώρας Τζάκρη, ενώ μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενος στην αποχώρηση του βουλευτή Χουρδάκη, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι όσοι εγκαταλείπουν το κόμμα δεν είχαν εκλεγεί με τους Δημοκράτες, αλλά υπό διαφορετική πολιτική ηγεσία, σημειώνοντας πως «είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο τους» και ότι το κόμμα εισέρχεται πλέον σε μια νέα περίοδο.

Όσον αφορά στην αποχώρηση της αντιπροέδρου, Θεοδώρας Τζάκρη, χαρακτήρισε την ανακοίνωσή της, ως ένδειξη έλλειψης σεβασμού, αποκαλύπτοντας ότι είχε προηγουμένως αποστείλει δύο επιστολές, με τις οποίες της πρότεινε η αποχώρησή της να ανακοινωθεί από κοινού, μέσω κοινής δήλωσης.

«Είναι πολύ λυπηρό ότι σε ένα άνθρωπο (σ.σ.: Τζάκρη) που τον έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτώς δύο φορές να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησης με επαφή από το γραφείο μου, να επιλέγει τη μονομερή ανακοίνωση. Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Συμπλήρωσε δε πως «το να γίνουν οι Δημοκράτες συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ κάτω από τον Τσίπρα δεν είναι στρατηγική του κόμματος μας. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός, θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές».

Σε αυτό το πλαίσιο είπε, επίσης, ότι η απομάκρυνση της Τζάκρη «δείχνει την ορθότητα της επιλογής της ανανέωσης που χρειαζόμαστε» προσθέτοντας ότι «υπάρχει απέχθεια για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων».

Τι είπε για φιλελεύθερο κέντρο και Τσίπρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξήγησε τη θέση του για τη στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος συνδυάζει φιλελεύθερες αρχές με πολιτικές που μπορούν να υπηρετήσουν προοδευτικούς και κοινωνικούς στόχους.

Ο κ. Κασσελάκης άσκησε δριμεία κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας «κλασικό λαϊκισμό» τη ρητορική περί «κυνηγιού στα κότερα» και υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν συνιστούν αποτελεσματική πολιτική.

Ερωτηθείς για συνεργασία με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε ότι «έχουν υπάρξει συνεδριακές αποφάσεις. Μετεκλογικά το τοπίο θα καθαρίσει. Θα πάμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα με 6-7 κόμματα που καλύπτουν το κέντρο».

«Πάνω από το πτώμα μου»

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με Τσίπρα είπε: «Πάνω από το πτώμα μου. Πέρα από το ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές να αλλοιώνεις τη θέληση του λαού. Ο εξώστης είναι απόδειξη. Δεν τους συμπαθώ καθόλου και εύχομαι ο κόσμος να τους ανταμείψει κατάλληλα».

«Οι προσωπικές φιλίες και αντιπάθειες δεν πρέπει να αφορούν τον ελληνικό λαό. Έχω μπροστά μου ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με το οποίο θα διαπραγματευτούμε μετά τις εκλογές» είπε χαρακτηριστικά.

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