Χατζηδάκης: «Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήρθε για να μείνει»

Ενημέρωση για την εξέλιξη των πληρωμών στον αγροτικό τομέα έδωσαν σε συνέντευξη τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης , ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

«Έγινε πολύ καλή δουλειά σε χρόνο ρεκόρ»

«Από το Δεκέμβριο και μετά γίνεται μια προσπάθεια συντονισμού ανάμεσα στο ΥΠΑΑΤ και την ΑΑΔΕ. Έτσι κι αλλιώς και όταν πια θα έχει οριστικοποιηθεί το νέο σχήμα, το ΥΠΑΑΤ θα είναι παρών», είπε αρχικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Οι πραγματικοί παραγωγοί από δω και πέρα θα παίρνουν περισσότερα χρήματα», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και σημείωσε πως «προχωρούν οι πληρωμές των αποζημιώσεων που παίρνουν οι αγρότες», φέρνοντας ως παράδειγμα τις αποζημιώσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Έγινε πολύ καλή δουλειά, σε χρόνο ρεκόρ», είπε επίσης ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας πως το ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους αγρότες, «καταδεικνύει το μέγεθος της προσπάθειας».

«Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει», είπε καταληκτικά ο κ. Χατζηδάκης.

«Διευθετούμε εκκρεμότητες του χθες»

«Αυτό που κάνουμε, υποστηρίζοντας τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είναι ένα κομμάτι της διευθέτησης των εκκρεμοτήτων του χτες», είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Παραθέτοντας στοιχεία για την πορεία των δικαστικών ερευνών για παράνομες επιδοτήσεις, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε πως βρέθηκαν 2.900 πυοθέσεις κατάχρησης, ενώ υπάρχουν 70 εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια προκαταρκτικών ερευνών. Η εκτιμώμενη ζημιά για το δημόσιο είναι περί τα 69 εκατ. ευρώ.

Επίσης μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις με 1.151 υπόπτους ή κατηγορούμενους οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 94 συλλήψεις και 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 14,1 εκατ. ευρώ.

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