Γκίλφοϊλ: «Η συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία»

Snapshot Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ βασίζεται σε κοινές αξίες και έχει βαθιές ιστορικές ρίζες.

Η ενεργειακή συνεργασία προωθεί τις πρώτες υπεράκτιες γεωτρήσεις στην Ελλάδα μετά από περισσότερα από 40 χρόνια.

Η αμυντική συνεργασία ενισχύεται με τη χρήση της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών κόμβων και την απόκτηση των μαχητικών F

35.

Η αμερικανική χρηματοδότηση συνέβαλε στην αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε την αξιόπιστη θέση της Ελλάδας ως συμμάχου και ευχήθηκε τη συνέχιση της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «βαθιά ριζωμένη στην ιστορία» και βασίζεται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης, τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την 250ή επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ίδια χαρακτήρισε τη θέση της πρώτης γυναίκας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα ως «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό σύμμαχο και σημαντικό εταίρο της Ουάσιγκτον.

Ενέργεια, επενδύσεις και ναυτιλία

Η κ. Γκίλφοϊλ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, αναφερόμενη στις συμφωνίες που προωθούνται μέσω του σχήματος P-TEC, αλλά και στις δραστηριότητες των ExxonMobil, Chevron, Hellenic Energy και Energean στις ελληνικές θάλασσες.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο για τις πρώτες υπεράκτιες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική χρηματοδότηση συνέβαλε στην αναβάθμισή τους, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η αμυντική συνεργασία και τα F-35

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, επισημαίνοντας τον ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως κρίσιμων κόμβων για το ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενη στην απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, σημείωσε ότι η ένταξή τους στην Πολεμική Αεροπορία θα ενισχύσει σημαντικά τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές και τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα «μεταμόρφωση που θα σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά».

Παράλληλα, συνεχάρη την Ελλάδα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναφορά στον Τραμπ και το μέλλον των διμερών σχέσεων

Η πρέσβης επανέλαβε ότι, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ επιστρέφουν «στις ρίζες τους ως έθνος καινοτόμων και δημιουργών», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Κλείνοντας την ομιλία της, ευχήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών να συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια, με στόχο, όπως είπε, «ένα πιο ελεύθερο, ασφαλές και ευημερούν μέλλον» για τις επόμενες γενιές.