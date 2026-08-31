Σφοδρή επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: «Κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ funds»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη για τον χαρακτηρισμό της πρότασής του για το ιδιωτικό χρέος ως «αίσχος», υποστηρίζοντας ότι έχει ενοχλήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Το κόμμα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι, παρά την κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα ως αντιπολίτευση, ακολούθησε πιστά την πολιτική της υπέρ των funds.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο Γεωργιάδης δεν έχει διαβάσει την πρότασή του και θέτει ερωτήματα για τη στροφή του υπέρ της πολιτικής Τσίπρα σχετικά με τα funds και τους πλειστηριασμούς.

Η κριτική εστιάζει στην αλλαγή στάσης του Γεωργιάδη από υπέρμαχο του δικαιώματος προαίρεσης των δανειοληπτών στην αποδοχή της κατάργησης της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ σχετικά με την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για το ιδιωτικό χρέος.

Το ΠΑΣΟΚ απαντά στον χαρακτηρισμό της πρότασής του ως «αίσχος», σημειώνοντας πως «από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο έχει ενοχλήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα η πρότασή μας».

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα στέκεται ιδιαίτερα στην αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη ότι και ο ίδιος ήταν υπέρ του δικαιώματος προαίρεσης για τους δανειολήπτες το 2017, αλλά πλέον, όπως υποστήριξε, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί επειδή «τα δάνεια πουλήθηκαν».

«Προφανώς δεν έχει διαβάσει καν την πρότασή μας, γιατί αν την είχε διαβάσει θα γνώριζε τη διαδικασία που προτείνουμε να γίνει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας παράλληλα τη Νέα Δημοκρατία ότι, ενώ ως αντιπολίτευση ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα, στη συνέχεια «ακολούθησε πιστά την πολιτική Τσίπρα υπέρ των funds».

Η ανακοίνωση καταλήγει με δύο ευθείες ερωτήσεις προς τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Πώς κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών; Πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας;».

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