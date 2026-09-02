Πρόγραμμα 7,3 δισ. ευρώ παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας

Με το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα» ανεβαίνει στη ΔΕΘ ο Τσίπρας.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πρόγραμμα 7,3 δισ. ευρώ παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη ΔΕΘ Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα δεκαετίας, βασισμένο στο τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα».
  • Το συνολικό κόστος των μέτρων για την τετραετία 2027-2030 υπολογίζεται σε 7,39 δισ. ευρώ, με καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. ευρώ και διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,60 δισ. ευρώ, αφήνοντας μικρό αποθεματικό.
  • Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η «Πατριωτική Εισφορά», υποχρεωτική και εκτός βασικού δημοσιονομικού χώρου, που στοχεύει σε δικαιότερη κατανομή των βαρών.
  • Προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, με έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση και αποκέντρωση.
  • Το σχέδιο βασίζεται στον κανόνα ότι καμία μόνιμη παροχή ή δαπάνη δεν θα γίνεται χωρίς αντίστοιχη μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και προβλέπει σταδιακή εφαρμογή και ετήσια αξιολόγηση των μέτρων.
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Με ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που φιλοδοξεί να συνδυάσει την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου με αυστηρούς κανόνες δημοσιονομικής αξιοπιστίας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην ομιλία του στο Porto Palace αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία, το οποίο θα συνοψίζεται στο τρίπτυχο: «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα».

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στις εξαγγελίες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ επιχειρεί να τις «δέσει» δημοσιονομικά. Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει είναι πως δεν θα υπάρξει υπόσχεση χωρίς συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης και πως οι μόνιμες παρεμβάσεις θα στηρίζονται αποκλειστικά σε μόνιμα έσοδα.

Για την τετραετία 2027-2030, το μεικτό κόστος των μέτρων που θα παρουσιαστούν υπολογίζεται σε 7,39 δισ. ευρώ. Τα μόνιμα νέα έσοδα τοποθετούνται στα 1,92 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η καθαρή δαπάνη να διαμορφώνεται στα 5,47 δισ. ευρώ, έναντι διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου 5,60 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ, ο λογαριασμός όχι μόνο «κλείνει», αλλά αφήνει και ένα μικρό αποθεματικό.

Η «Πατριωτική Εισφορά» εκτός του βασικού λογαριασμού

Κεντρική θέση στο σχέδιο αναμένεται να έχει η λεγόμενη «Πατριωτική Εισφορά», η οποία παρουσιάζεται ως εργαλείο δικαιότερης κατανομής των βαρών, παράλληλα με τον εξορθολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η εισφορά θα είναι υποχρεωτική και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αυξήσει περαιτέρω τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο. Ενδεικτικό της λογικής με την οποία επιχειρεί να παρουσιαστεί το πρόγραμμα είναι ότι τα προσδοκώμενα έσοδά της δεν έχουν συνυπολογιστεί στον δημοσιονομικό χώρο πάνω στον οποίο έχει στηθεί το βασικό πακέτο των παρεμβάσεων.

«Η πολιτική διαφορά της ΕΛΑΣ δεν είναι ότι υποσχόμαστε περισσότερα. Είναι ότι ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται», είναι το μήνυμα που μεταφέρουν συνεργάτες του οικονομικού επιτελείου, υπογραμμίζοντας ότι μόνιμα μέτρα θα εξαγγελθούν μόνο όπου υπάρχουν αντίστοιχα μόνιμα έσοδα.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας αφορά τις επενδύσεις και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εξαγγείλει τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης περιόδου μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια «μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και φιλοδοξεί να αντιπαραθέσει ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής των επενδυτικών πόρων, με έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αποκέντρωση και τη σύγκλιση.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι διαθέσιμοι πόροι υπολογίζονται χωρίς να έχουν ενσωματωθεί ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, όπως εκείνα του νέου ΕΣΠΑ ή του προγράμματος SAFE.

Η φιλοσοφία του σχεδίου συμπυκνώνεται σε έναν κανόνα: «Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο».

Τα μέτρα προβλέπεται να εφαρμόζονται σταδιακά, να αξιολογούνται πριν επεκταθούν και να επανεκτιμώνται κάθε χρόνο, ενώ αντίστοιχη λογική θα ακολουθείται και στις θεσμικές αλλαγές, με συγκεκριμένους υπευθύνους και δημόσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Όπως συνοψίζει χαρακτηριστικά η λογική του σχεδίου: «Λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει».

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