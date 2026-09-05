Η παρουσία Τελιγιορίδου - Αβραμάκη στα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα... μεταγραφών

Snapshot Η παρουσία της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη στα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο υπογραμμίζει τη συζήτηση για μεταγραφές στελεχών από άλλα κόμματα.

Τελιγιορίδου και Αβραμάκης θεωρούνται πολύ κοντά στην ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ και πιθανόν θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η ένταξη της Τελιγιορίδου μπορεί να οδηγήσει και στην προσχώρηση της Γιώτας Πούλου, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ.

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται με συζητήσεις για μεταγραφές και άλλων στελεχών όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Η επίσημη ανακοίνωση για τις μεταγραφές αναμένεται σύντομα, πιθανόν εντός της περιόδου της ΔΕΘ, ενώ άλλες περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτές. Snapshot powered by AI

Η συζήτηση για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με «μεταγραφές» στελεχών που έχουν αποχωρήσει από άλλα κόμματα συνεχίζεται αμείωτη, παρά το γεγονός ότι τα πολιτικά βλέμματα έχουν στραφεί αυτή την περίοδο στη ΔΕΘ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε στην επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο η παρουσία δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, οι οποίοι βρέθηκαν στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Η εμφάνισή τους επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και τις μεταγραφές στελεχών από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Και για τους δύο έχουν υπάρξει εδώ και εβδομάδες πληροφορίες ότι βρίσκονται πολύ κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη και ότι προορίζονται για τα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.

Μάλιστα, κατά πολλούς, η ένταξη της κ. Τελιγιορίδου ενδεχομένως να συμπαρασύρει και μια μελλοντική ένταξη της Γιώτας Πούλου, η οποία επίσης βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η παρουσία τους δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι οι δύο περιπτώσεις έχουν πλέον προχωρήσει σημαντικά, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη για τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τις επόμενες προσθήκες παραμένει ανοιχτή. Το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει εδώ και μήνες στη διεύρυνση, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξετάζει πρόσωπα που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλους χώρους της αντιπολίτευσης.

Οι «μεταγραφές» πάντως δεν σταματούν εδώ, αφού σε προχωρημένες συζητήσεις φαίνεται να βρίσκονται και η Νίνα Κασιμάτη, καθώς και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι περιπτώσεις των Τελιγιορίδου και Αβραμάκη φαίνεται βρίσκονται σε πολύ πιο ώριμο σημείο και η ένταξή τους, εκτός απροόπτου, αναμένεται να γίνει σύντομα, ακόμη και εντός της περιόδου λειτουργίας της ΔΕΘ. Οι άλλες μεταγραφές, αν τελεσφορήσουν, θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο, ενώ όλα παραμένουν ανοιχτά και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, αλλά και για τη Μυρτώ Κοροβέση.

Διαβάστε επίσης