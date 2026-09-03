LIVE - Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο: Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία
Εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου
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Με τη φράση «σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας», ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης με αφορμή την επέτειο των 52 ετών από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία.
Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη:
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LIVE - Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο: Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία
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