LIVE - Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο: Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία

Με τη φράση «σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας», ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης με αφορμή την επέτειο των 52 ετών από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία.

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη:

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