Super League: Δύσκολη έξοδος για Ολυμπιακό, ΑΕΚ – Άρης στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η 3η αγωνιστική της Super League, θα διεξαχθεί σε διάστημα τριών ημερών. Είναι η… στροφή με τα πρώτα σημαντικά ματς της σεζόν, καθώς περιλαμβάνουν δύο «μάχες» Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Σήμερα, Σάββατο 5/9, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο.

ΒΟΛΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό (5/9, 19:00, Cosmote Sport 9) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική της Super League, σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο στο πρωτάθλημα και να πανηγυρίσουν την τρίτη διαδοχική τους νίκη. Από την άλλη, ο Βόλος αναζητά το πρώτο του τρίποντο στη σεζόν, καθώς δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη χαρά της νίκης στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Μαγνησίας θα παραταχθεί με δύο απουσίες, καθώς οι Λεκούς και Πιέρ-Γκαμπριέλ δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους. Παράλληλα, ο Βόλος προέρχεται από το 2-2 με την Καλαμάτα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας επικρατήσει με 4-0 της ΑΕΛ στο Κύπελλο, με τον Αρμάντο Γκονσάλες να ξεχωρίζει με γκολ και ασίστ.

ΑΕΚ – ΑΡΗΣ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην Allwyn Arena, σε ένα απ’ τα σημαντικότερα ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League. Η Ένωση θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το 1-1 με την Κηφισιά, ενώ οι Θεσσαλονικείς με το απόλυτο των δύο νικών κόντρα σε Καλαμάτα και ΟΦΗ, ψάχνουν αποτέλεσμα-δήλωση για τη συνέχεια.

Το ζητούμενο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι να συνδυάσει την αγωνιστική της άνοδο με την απαραίτητη διαχείριση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Έχοντας ανάγκη τους βαθμούς, γνωρίζοντας και τις ιδιαιτερότητες του ματς.

Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ζητήσει από τους παίκτες του να παρουσιαστούν με χαρακτήρα και να περιορίσουν τα λάθη στην άμυνα, γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ αναμένεται να ασκήσει μεγάλη πίεση.

Οι δύο ομάδες δεν ανακοίνωσαν αποστολές για την αποψινή αναμέτρηση. Στην πλευρά της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς ίσως προτιμήσει τον Βιτάλις για τα χαφ, ενώ δεν αποκλείεται στην αποστολή να βρεθούν ο Ζοάο Μάριο και ο Λυκογιάννης.

Ο Άρης δύσκολα θα έχει τον Φαμπιάνο ο οποίος δεν προπονήθηκε την παραμονή του αγώνα και πιθανότατα μένει εκτός. Κάτι που σημαίνει πως θα έχουμε ντεμπούτο για τον Μπόσκο Σούταλο.

Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας και θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, όμως ο Άρης πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς βαθμολογική πίεση και με την αυτοπεποίθηση του 2/2. ΑΕΚ και Άρης έχουν λοιπόν διαφορετικό κίνητρο, αλλά τον ίδιο στόχο: τη νίκη σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Η σημαντική αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 8.

SUPER LEAGUE – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 5/9

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός Cosmote Sport 9

21:00 AEK – Άρης Cosmote Sport 8

Κυριακή 6/9

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα Novasports 2

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά Cosmote Sport 8

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΣΚΑΪ

Δευτέρα 7/9

18:00 Asteras Aktor – Ηρακλής Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 6

2. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6

3. ΑΡΗΣ 6

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6

5. Α.Ε.Κ. 4

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 (1αγ.)

7. Ο.Φ.Η. 3

8. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 1

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 1

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 (1αγ.)

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0

12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0

13. ASTERAS AKTOR 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0