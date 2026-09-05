Καιρός: Επιμένει το καλοκαιρινό σκηνικό με 38άρια, ενισχυμένους βοριάδες και αφρικανική σκόνη

Υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη στο νότιο Αιγαίο και άνεμοι έως 7 μποφόρ συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Επιμένει το καλοκαιρινό σκηνικό με 38άρια, ενισχυμένους βοριάδες και αφρικανική σκόνη
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  • Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες και γενικά αίθριο σκηνικό.
  • Στο Αιγαίο και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και ισχυροί βοριάδες 6-7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 36 βαθμούς σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και στο κέντρο της Αθήνας.
  • Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς με ήπιους ανέμους έως 3 μποφόρ.
  • Το Ιόνιο θα έχει ανέμους 2-4 μποφόρ που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
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Σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται ο καιρός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς η παρατεταμένη ηλιοφάνεια και οι ασυνήθιστα υψηλέςγια τις αρχές του φθινοπώρου θερμοκρασίες κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η μέρα θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό, αν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Την ίδια ώρα, η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο και την Κρήτη θα επιβαρυνθεί από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στα πελάγη, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρήσουν τις ισχυρές εντάσεις τους φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, για να στραφούν από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια περίπου ένταση.

Πού θα χτυπήσει 36άρια ο υδράργυρος - Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε όλη την επικράτεια. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία αναμένεται να φτάσει τους 35 και στην Ήπειρο τους 34 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα οι τιμές θα κυμανθούν από 14 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία και από 18 έως 34 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Στη νησιωτική χώρα, τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο θα δουν θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς, το Ιόνιο έως 33, η Κρήτη έως 32 και οι Κυκλάδες έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κι όμως, το θερμόμετρο θα δείξει τα δόντια του και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους, με το meteo.gr να εκτιμά ότι στο κέντρο της Αθήνας ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο αίθριο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου με ανέμους που δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς.

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