Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – «Ο λαός δεν τους χρωστά άλλη ευκαιρία»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχουν αποτύχει και δεν αξίζουν άλλη ευκαιρία από τον λαό.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για συγκεντρωτικό και διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας, παραβιάσεις του Συντάγματος και κακή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ για αναξιοπιστία όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και την αλλαγή στάσης στην πολιτική για τη Golden Visa.

Υποσχέθηκε επαναφορά του 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, κοινωνική κατοικία, προστασία πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τα funds σε περίπτωση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει όχι μόνο κυβερνητική αλλαγή αλλά και αλλαγή στον τρόπο άσκησης της εξουσίας με βάση σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική. Snapshot powered by AI

Σε μια ομιλία με έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά και με σαφή προσπάθεια να οριοθετήσει το ΠΑΣΟΚ τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε από το Ηράκλειο το μήνυμα ότι η επόμενη πολιτική αλλαγή πρέπει να έχει πρωταγωνιστή τη Χαριλάου Τρικούπη. Η διμέτωπη επίθεση προς Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, μαζί με τις δεσμεύσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη και παρεμβάσεις στη στέγη και το ιδιωτικό χρέος, είναι και τα στοιχεία που προτάσσουν αρκετά από τα μεγάλα ενημερωτικά μέσα στην κάλυψη της ομιλίας.

Μιλώντας στην Πλατεία Ελευθερίας για την 52η επέτειο της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος επιχείρησε να παρουσιάσει τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ ως δύο διαφορετικές εκδοχές ενός πολιτικού παρελθόντος που, όπως υποστήριξε, δεν πρέπει να πάρει νέα ευκαιρία. «Τώρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη ευκαιρία ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το βαθύ κράτος είναι η δική του αντίληψη»

Το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής του στράφηκε στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι, παρά τις εξαγγελίες περί επιτελικού κράτους, αξιοκρατίας και επιστροφής στην «κανονικότητα», οικοδόμησε ένα συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας.

«Και τι οικοδόμησε; Οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης. Οι απευθείας αναθέσεις γίνανε από εξαίρεση κανόνας. Βιώσαμε το παρακράτος των υποκλοπών, την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων εις βάρος του τίμιου αγρότη και του τίμιου κτηνοτρόφου, την καταστρατήγηση του Συντάγματος», είπε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στην επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού για το «βαθύ κράτος». «Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε δήθεν παθογένειες του χθες. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Κυβερνάτε πολλά χρόνια. Πρέπει, λοιπόν, να αναλάβετε τις ευθύνες σας», σημείωσε, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι «το βαθύ κράτος» είναι «η δική του αντίληψη, ότι η εξουσία του δεν πρέπει να λογοδοτεί».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε μέτωπο με την κυβέρνηση και στα ελληνοτουρκικά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» δεν απέδωσε. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα γιατί η Αθήνα δεν διεκδίκησε ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στις κινήσεις της Τουρκίας, τονίζοντας πως «η εξωτερική πολιτική δεν κρίνεται ούτε από τα συνθήματα, ούτε από τις μεγαλοστομίες. Κρίνεται από τα αποτελέσματα».

Σκληρή επίθεση στην ΕΛΑΣ και προσωπικά στον Τσίπρα

Εξίσου σαφής ήταν όμως η οριοθέτηση απέναντι στην ΕΛΑΣ, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο την κυβερνητική θητεία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επιχειρώντας να πλήξει την αξιοπιστία των σημερινών εξαγγελιών του πρώην πρωθυπουργού.

«Έρχεται, λοιπόν, σήμερα ο συγκυβερνήτης του κ. Καμένου, που βάφτισε τον τυχοδιωκτισμό ρήξη και την ανευθυνότητα αντισυστημισμό. Σήμερα, λοιπόν, προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό. Το πρόγραμμά τους, όμως, χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: Εξαπάτηση και αναξιοπιστία», ανέφερε.

Στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκε το ιδιωτικό χρέος, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να θυμίζει τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2015 και τις επιλογές της μετέπειτα κυβέρνησής του: «Ποιοι υπόσχονται λύσεις για το ιδιωτικό χρέος; Αυτοί που έλεγαν “Σεισάχθεια” και “Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και πούλησαν δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα funds, εκβιάζοντας και κρατώντας σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες; Αυτοί που έφεραν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ΕΛΑΣ για τη Golden Visa, κατηγορώντας την για αλλαγή στάσης μέσα σε λίγες εβδομάδες. «Τον Ιούλιο δήλωναν ότι συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa για να σταματήσουμε να ξεπουλάμε δεκάδες χιλιάδες ακίνητα σε πλούσιους κατοίκους τρίτων χωρών. Αλλά χθες, έναν μήνα μετά, άλλαξαν άποψη. Και θέλουν την Golden Visa να συνεχίσει να υπάρχει, να ξεπουλάμε τα σπίτια μας για να βάλουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο πρόγραμμά τους. Τελικά, η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό τους σημείο», είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συμπύκνωσε τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στους δύο βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του στη φράση: «Το δίλημμα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός χθεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε “Μεσσίες”. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά».

13ος μισθός, 13η σύνταξη και πρώτη κατοικία οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

Στο προγραμματικό σκέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε μια σειρά δεσμεύσεων που αναμένεται να αναπτυχθούν αναλυτικότερα στη ΔΕΘ. Εξήγγειλε επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, λιγότερα φορολογικά βάρη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και νέο ΕΚΑΣ.

Για το στεγαστικό δεσμεύτηκε ότι από την πρώτη ημέρα μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία, ενώ για τους δανειολήπτες προανήγγειλε επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για funds και servicers. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επανέφερε την πρόταση των 120 δόσεων.

Το πολιτικό μήνυμα με το οποίο επιχείρησε να συνδέσει την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιδιώκει απλώς κυβερνητική εναλλαγή, αλλά αλλαγή του τρόπου άσκησης της εξουσίας. «Δεν νοσταλγούμε την Αλλαγή. Προετοιμάζουμε τη νέα, την επόμενη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Αλλαγή με πρόσωπο, με ανθρωπιά, με ήθος», κατέληξε.