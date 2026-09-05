Ξυπνούν αναμνήσεις: Το πρώτο PlayStation επέστρεψε, αλλά αυτήν τη φορά είναι φτιαγμένο από… LEGO

Η θρυλική κονσόλα των 90s επιστρέφει με 1.911 κομμάτια LEGO

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Ξυπνούν αναμνήσεις: Το πρώτο PlayStation επέστρεψε, αλλά αυτήν τη φορά είναι φτιαγμένο από… LEGO
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Το PlayStation που έγραψε ιστορία, τώρα… χτίζεται τουβλάκι – τουβλάκι. Η Sony φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εμβληματική πρώτη κονσόλα της, αυτήν τη φορά μέσα από ένα εντυπωσιακό LEGO σετ που δεν απευθύνεται μόνο στους φίλους του gaming, αλλά και σε όσους θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι από τη «χρυσή εποχή» του PlayStation στο ράφι τους.

Στο πλαίσιο του State of Play της 3ης Σεπτεμβρίου, η Sony αποκάλυψε το νέο LEGO σετ, γιορτάζοντας περισσότερα από 30 χρόνια ιστορίας της πλατφόρμας. Η κατασκευή αναπαριστά την αυθεντική κονσόλα και το κλασικό χειριστήριο σε σχεδόν πραγματική κλίμακα και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Οκτώβριο.

Το σετ αποτελείται από 1.911 κομμάτια κι όταν ολοκληρωθεί, έχει πλάτος περίπου 26 εκατοστά, πλησιάζοντας αρκετά τις πραγματικές διαστάσεις του αρχικού PlayStation. Η Sony συνεργάστηκε στενά με τους σχεδιαστές της LEGO, ώστε η κατασκευή να αποτυπώνει όχι μόνο το χαρακτηριστικό εξωτερικό design της κονσόλας, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στην ιστορία του brand.

Ανάμεσα στις πλέον ξεχωριστές προσθήκες βρίσκονται δύο μικρά dioramas εμπνευσμένα από τα Gran Turismo και Ape Escape. Το πρώτο περιλαμβάνει μια μίνι πίστα με μικροσκοπικά αυτοκίνητα, ενώ, το δεύτερο αναπαριστά ένα γνώριμο σκηνικό με μία μαϊμού, της οποίας το φωτάκι στο κράνος μπορεί να αλλάξει από μπλε σε κόκκινο.

Η κατασκευή δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στην εμφάνιση. Τα Power και Open buttons της κονσόλας διαθέτουν μηχανισμό, ενώ, το χειριστήριο LEGO μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο PlayStation. Παράλληλα, τα δύο dioramas μπορούν να αφαιρεθούν και να εκτεθούν ξεχωριστά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους συλλέκτες.

Η διάθεση του σετ θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2026 μέσω του PlayStation Direct σε επιλεγμένες αγορές, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Την ίδια ημέρα θα αποκτήσουν πρόσβαση και τα μέλη του LEGO Insiders, ενώ, η ευρύτερη κυκλοφορία μέσω του lego.com και των επίσημων καταστημάτων θα ακολουθήσει την 4η Οκτωβρίου.

Η προτεινόμενη τιμή έχει οριστεί στα 159,99 ευρώ για την Ευρώπη, 179,99 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 139,99 στερλίνες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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