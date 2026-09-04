Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν του δυο γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη

Snapshot Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δύο γιους τους.

Νονοί των παιδιών ήταν ο φίλος τους Αντίνοος Αλμπάνης.

Η βάφτιση έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Τα ονόματα των γιων είναι Αρίων και Απόλλων.

Τα ονόματα αποκαλύφθηκαν από τον Αντίνοο Αλμπάνη μέσω social media. Snapshot powered by AI

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δύο γιους τους με νονό τον καλό τους φίλο, Αντίνοο Αλμπάνη.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με τον Αντίνοο Αλμπάνη να είναι εκείνος που αποκάλυψε επίσημα τα ονόματα των αγοριών, μέσα από στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media.

Ο πρώτος γιος του ζευγαριού έλαβε και επίσημα το όνομα Αρίων, ενώ ο μικρός τους γιος το όνομα Απόλλων.

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