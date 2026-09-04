Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

Snapshot Η Ντορέττα Παπαδημητρίου άλλαξε το hair look της, εγκαταλείποντας το ανοιχτό ξανθό μετά από πολλά χρόνια.

Ο Νικόλας Βιλλιώτης επιμελήθηκε την αλλαγή, δημιουργώντας μια φυσική, ζεστή απόχρωση μεταξύ καστανού και caramel blonde.

Η νέα απόχρωση είναι κοντά στην προηγούμενη εικόνα της ηθοποιού και παρουσιάστριας, χωρίς δραστική μετάβαση.

Οι caramel αποχρώσεις φωτίζουν το πρόσωπο και προσδίδουν κίνηση στα μαλλιά. Snapshot powered by AI

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου υποδέχεται τη νέα σεζόν με ανανεωμένο look στα μαλλιά, αφήνοντας - έπειτα από πολλά χρόνια - το ανοιχτό ξανθό πίσω.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά τα μαλλιά της στον Νικόλα Βιλλιώτη, ο οποίος δημιούργησε ένα φυσικό αποτέλεσμα με μια υπέροχη, ζεστή απόχρωση που κινείται ανάμεσα στο καστανό και το caramel blonde, χωρίς η αλλαγή να απομακρύνεται πολύ από τη γνώριμη εικόνα της.

Οι caramel αποχρώσεις αποτελούν άλλωστε μία από τις πιο κολακευτικές επιλογές, καθώς φωτίζουν το πρόσωπο και δίνουν κίνηση στα μαλλιά χωρίς να απαιτούν μια δραστική μετάβαση από το ξανθό στο καστανό.

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