Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD - Έβγαλε χολή ο Σαμαράς»

Στον απόηχο της ΔΕΘ και τον εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχολίασε δηκτικά και τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Επιπλέον η κα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στις χθεσινές εκλογές στη Γερμανία και την άνετη επικράτηση του AFD.

«Χθες πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το AfD; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη; Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα; Κατάφερε να τσακωθεί ο Λεπέν με τον Μπαρντελά, ο Μελανσόν με τους άλλους. Είναι χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια; Αυτό είναι το ερώτημα και θα τεθεί έτσι ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει γιατί αυτό είναι δημοκρατία.

Παράλληλα έδωσε την εκτίμησή της πως αν ο Αντώνης Σαμαράς «συνεχίσει αυτή τη χολή» για τη ΝΔ θα «μας κάνει καλό».

Όπως είπε «πριν την ομιλία του πρωθυπουργού έπινα καφέ με νεοδημοκράτες από τη Θράκη που ήταν τούρμπο με τοπικά θέματα, λέγοντας μου "δεν θα ψηφίσουμε ΝΔ". Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα γραπτό από τους ίδιους βλέποντας τον Σαμαρά: "Έ, όχι έτσι, έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις"».

Κατά την ίδια ο κ. Σαμαράς «θα συσπειρώσει, γιατί έχει σημασία και ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος που έχει ρίξει κυβέρνηση της ΝΔ, τον έφερε πίσω η ΝΔ, τον τίμησε αυτή η παράταξη - εγώ έδωσα αγώνα για να κάνουμε το 18% σε 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα, γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο πρωθυπουργό της ΝΔ που είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις... Είναι ένα γινάτι και μια χολή που η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει. Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία της ζημιάς. Ζημιά έκανε στη ΝΔ όταν την έριξε από κυβέρνηση. Δεν έκανε ζημιά όταν εμπόδισε τον Έβερτ να γίνει πρωθυπουργός;».

Σύμφωνα με την Ντόρα Μπακογιάννη, ο Αντώνης Σαμαράς «μιλάει σε κάποιους πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί. Θα κάνουμε προσπάθεια να τους πείσουμε». Παρατήρησε, δε, με νόημα «ακριβώς επειδή το βασικό του επιχείρημα που είναι τα εθνικά, είναι το ισχυρό χαρτί της ΝΔ, αν ήθελες κύριε, πρωθυπουργός ήσουν. Γιατί δεν μίλησες εσύ για το casus belli;».

Στη συνέχεια η κα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως η ΝΔ δεν επιλέγει τον πολιτικό της αντίπαλο αλλά ο λαός.

«Δεν χρήζουμε εμείς αντιπάλους, αυτό το κάνει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός θα έχει να επιλέξει μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο κτλ. Το δίλημμα είναι σαφές: αυτή τη στιγμή ο πολίτης σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον... Χθες πήγα να πάθω εγκεφαλικό: 44% το AfD. Ξέρετε τι σημαίνει για την Ευρώπη μια διαλυμένη Γαλλία και μια διαλυμένη Γερμανία. Γίνεται ένας χάος και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια; Εδώ είναι το ερώτημα και θα τεθεί ξεκάθαρα στον λαό».

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