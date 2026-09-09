Χρυσοχοϊδης: Όσοι έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογειακή βία θα φορούν βραχιολάκι

Όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για ρευματοκλοπές, ηλεκτρικά πατίνια και τις δολοφονίες γυναικών

Δημήτρης Δρίζος

Χρυσοχοϊδης: Όσοι έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογειακή βία θα φορούν βραχιολάκι
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  • Οι περιοριστικοί όροι για ενδοοικογενειακή βία θα συνοδεύονται από υποχρεωτική χρήση βραχιολακίου για παρακολούθηση.
  • Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε πως οι ρευματοκλοπές είναι συχνές και αφορούν κυρίως επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει πρόβλημα με κλοπές μετασχηματιστών από Ρομά.
  • Τα τροχαία με δίκυκλα παραμένουν σοβαρό πρόβλημα και επιβάλλεται η χρήση κράνους για την αποφυγή θανάτων.
  • Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν προκαλέσει θανάτους και έχουν βεβαιωθεί 11.000 παραβάσεις, με αυστηρότερο έλεγχο να εφαρμόζεται.
  • Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη 6 κάμερες για βεβαίωση προστίμων και προβλέπεται να φτάσουν τις 1.000 έως το 2027.
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Στο "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και απάντησε σε όλα.

Για τις ρευματοκλοπές ο Υπουργός ανέφερε πως "είναι εκατοντάδες, μικρής κλίμακας αλλά εκατοντάδες. Εκεί που έχει εγκληματικές διαστάσεις είναι στις επιχειρήσεις.

Θέλουμε κι άλλη βοήθεια από ΔΕΔΔΗΕ για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Υπάρχει και το φαινόμενο οι Ρομά να κλέβουν μετασχηματιστές από τα χωράφια και αφήνουν τους αγρότες χωρίς άρδευση".

Για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και τα δεκάδες περιστατικά τροχαίων με πατίνια ανέφερε πως "69 νεκροί σε τροχαία πέρυσι τον Αύγουστο, 34 φέτος στη χώρα μας. Πέρυσι στο πρώτο 8μηνο είχαν διεξαχθεί 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, φέτος είναι πάνω από 2 εκατομμύρια.

Στην Ελλάδα το 10-12% είναι δίκυκλα και έχουμε πολλά ατυχήματα και είναι προϋπόθεση το κράνος για να μην υπάρχουν θανατηφόρα τροχαία.

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, "το 2025 ήταν δύο νεκροί και το 2026 ένας νεκρός. Έχου βεβαιωθεί 11.000 παραβάσεις σε πατίνια.

Για τις κάμερες στους δρόμους τόνισε πως "6 κάμερες λειτουργούν και βεβαιώνουν πρόστιμα και ελπίζουμε αρχές του 2027 τις 1000 κάμερες".

Για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα είπε πως "αυτή η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την Αστυνομία και την δράση της. Τόσες πολλές αδράνειες σε ελάχιστα λεπτά, έκτοτε η Αστυνομία έχει αλλάξει ροή, υπάρχουν πρωτόκολλα, αυστηρότερη νομοθεσία.

Βραχιολάκι σε όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, γιατί παραβιάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα. Ο υπόδικος θα ΄φερει αυτό το βραχιολάκι και αν το κάνεις είναι υπότροπος και μπαίνει φυλακή.

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