Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και παράνομη άσκηση επαγγέλματος

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό, είπε ο υπουργός Υγείας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και παράνομη άσκηση επαγγέλματος
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  • Τον Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία επίσημου φορέα Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και σχετικών νομικών εργαλείων για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.
  • Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις από τον Σύλλογο, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση μέσω social media.
  • Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές από την πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου Διαιτολόγων.
  • Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί την κεντρική προτεραιότητα στις ενέργειες που λαμβάνονται.
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Στοιχεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μετά την δημιουργία επίσημου φορέα Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, τον Μάιο του 2025 κατατέθηκαν στον Σύλλογο την προηγούμενη εβδομάδα 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Παράλληλα εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ:

Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος. Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media.

Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://hdna.gr/anafores/

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό.

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Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και παράνομη άσκηση επαγγέλματος

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