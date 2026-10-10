Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και παράνομη άσκηση επαγγέλματος

Snapshot Τον Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία επίσημου φορέα Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και σχετικών νομικών εργαλείων για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις από τον Σύλλογο, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση μέσω social media.

Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές από την πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου Διαιτολόγων.

Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί την κεντρική προτεραιότητα στις ενέργειες που λαμβάνονται. Snapshot powered by AI

Στοιχεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μετά την δημιουργία επίσημου φορέα Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, τον Μάιο του 2025 κατατέθηκαν στον Σύλλογο την προηγούμενη εβδομάδα 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Παράλληλα εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ:

Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος. Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media.

Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://hdna.gr/anafores/

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό.