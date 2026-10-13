Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση για το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα

Snapshot Το νομοσχέδιο απαγορεύει την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως τα εργαλεία Gov.gr Wallet και Kids Wallet.

Η νομοθεσία στοχεύει στην προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών και στην πρόληψη του ψηφιακού εθισμού.

Η εφαρμογή του πλαισίου θα εποπτεύεται από ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μέσω των μηχανισμών της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Οι υπουργοί τονίζουν την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης για την αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων της παρατεταμένης χρήσης κοινωνικών δικτύων στα παιδιά. Snapshot powered by AI

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νομοσχέδιο αποτελεί πρωτοβουλία των υπουργών Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσαν οι τρεις υπουργοί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν εχθές, Δευτέρα, το σχέδιο νόμου στοχεύει στην προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο και στην πρόληψη του εθισμού τους.

Περισσότερα μέτρα για την προστασία των παιδιών

Εκτός από τους περιοριστικούς όρους για τα παιδιά, το νομοσχέδιο εισάγει και υποχρεώσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν την ευθύνη αξιολόγησης των ηλικιών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών για την πρόσβαση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η νομοθετική παρέμβαση απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παρατεταμένης χρήσης, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση και η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Η παρέμβαση συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως το parco.gov.gr και το Kids Wallet, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

Οι βασικές ρυθμίσεις

Όριο πρόσβασης στα 15 έτη: Απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Ευθύνη των πλατφορμών: Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.

Προστασία της ιδιωτικότητας: Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης μέσω «διακριτικών ηλικίας», με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Δεν επιβάλλεται μία αποκλειστική τεχνολογική λύση.

Ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις: Η εφαρμογή αξιοποιεί τους μηχανισμούς της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της αρχής της χώρας εγκατάστασης κάθε πλατφόρμας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Σκέρτσος: Οι γονείς χρειάζονται ουσιαστική στήριξη απέναντι σε αλγόριθμους

«Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι ευθύνη της Πολιτείας και υποχρέωση των εταιρειών που σχεδιάζουν και λειτουργούν τις πλατφόρμες. Οι γονείς χρειάζονται ουσιαστική στήριξη απέναντι σε αλγορίθμους που επιδιώκουν να κρατούν τα παιδιά διαρκώς συνδεδεμένα. Με το νομοσχέδιο θέτουμε σαφές όριο στα 15 έτη και μεταφέρουμε την ευθύνη της επαλήθευσης ηλικίας στις πλατφόρμες. Πιστεύουμε στην τεχνολογία και στις δυνατότητές της. Γι’ αυτό οφείλουμε να τη ρυθμίζουμε με γνώμονα τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν αφορά την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Η ελληνική πρωτοβουλία προχωρά στη Βουλή και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης».

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια

«Το ηλικιακό όριο χρειάζεται αξιόπιστο τρόπο εφαρμογής. Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet που αποτελούν εργαλεία επιβεβαίωσης της ηλικίας με προστασία της ιδιωτικότητας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Το πλαίσιο παραμένει τεχνολογικά ουδέτερο, ώστε οι πλατφόρμες να μπορούν να αξιοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις. Η Ελλάδα συμμετέχει από την πρώτη φάση στην ευρωπαϊκή προσπάθεια επαλήθευσης ηλικίας. Επιδίωξή μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν έμπρακτα τα παιδιά και βοηθούν τους γονείς».

Γεωργιάδης: Χρειάζεται να παρέμβουμε έγκαιρα, πριν οι δυσκολίες παγιωθούν

«Ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Η προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, τη συγκέντρωση, την αυτοεκτίμηση και τις σχέσεις των παιδιών. Χρειάζεται να παρέμβουμε έγκαιρα, πριν αυτές οι δυσκολίες παγιωθούν. Το ηλικιακό όριο αποτελεί μέτρο πρόληψης μέσα σε μια συνολική προσπάθεια προστασίας της ανηλικότητας. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν χρόνο και χώρο για τη μάθηση, το παιχνίδι και τις πραγματικές επαφές που είναι απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξή τους».

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