Βίντεο: Η γραβάτα του Μητσοτάκη που… έκανε εντύπωση στον Αντόνιο Κόστα

Snapshot Η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελών διεξάγεται σε βαρύ κλίμα λόγω διαφωνιών για την ενεργειακή κρίση και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια χαλαρή στιγμή με τον πρόεδρο Αντόνιο Κόστα κατά την άφιξή του στην αίθουσα της Συνόδου.

Ο Αντόνιο Κόστα σχολίασε θετικά τη μπλε καρό γραβάτα που φορούσε ο Μητσοτάκης και την κράτησε στα χέρια του.

Στη συζήτηση συμμετείχε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον διάλογο να παραμένει σε φιλικό και χαλαρό τόνο.

Μετά τη σύντομη αυτή στιγμή, ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Snapshot powered by AI

Η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελών διεξάγεται από χτες, Πέμπτη, σε βαρύ κλίμα, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ ιδίως στο κομμάτι της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μοιάζουν αγεφύρωτες.

Ωστόσο δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, όπου σε μία από αυτές πρωταγωνίστησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσερχόμενος στην αίθουσα που διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είχε μία σύντομη συζήτηση με τον πρόεδρο Αντόνιο Κόστα.

Στον πρόεδρο του Συμβουλίου μάλλον έκανε εντύπωση η μπλε καρό γραβάτα που φοράει ο πρωθυπουργός, καθώς την έπιασε στα χέρια του, σχολιάζοντάς τη. Κάπου εκεί, στη συζήτηση μπήκε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τους τρεις να συνεχίζουν τη συζήτηση σε χαλαρό τόνο.

Και έπειτα, άρχισε η… μάχη της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής.

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