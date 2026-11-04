Πολάκης: «Από ποιο fund πήρατε εντολή για το άρθρο 23; – Διώξτε τον Πιτσιλή χθες»

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομιμοποίησε παρανομίες και υπερασπίστηκε τη μηδενική καταγραφή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με 23.600 πλειστηριασμούς επί Νέας Δημοκρατίας.

Επιτέθηκε στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, υποστηρίζοντας ότι προήλθε από συγκεκριμένο πρόσωπο και χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως εξυπηρετούσα συμφέροντα funds.

Απευθύνθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Πιερρακάκη, κατηγορώντας τον ως «ινστρούχτορα» και ζήτησε την απομάκρυνση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, λόγω υποθέσεων φοροδιαφυγής και κακής διαχείρισης.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν νοιάζεται πραγματικά για τους αδύναμους δανειολήπτες και καταδίκασε τη διαχείριση των οικονομικά ευάλωτων πολιτών. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Παύλος Πολάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, τα funds και τους servicers. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, ενώ έθεσε ευθέως ερωτήματα για το επίμαχο άρθρο 23, το οποίο αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις.

«Μηδέν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ»

«Έχει πολύ μεγάλο θράσος ο κ. Πιερρακάκης», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης, απαντώντας στην κριτική του υπουργού για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο ιδιωτικό χρέος.

«Είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε το 2015-2019. Πόσοι πλειστηριασμοί πρώτων κατοικιών έγιναν εκείνη την περίοδο; Μηδέν», υποστήριξε, αντιπαραβάλλοντας τον αριθμό αυτό με τους 23.600 πλειστηριασμούς που, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

«Εμείς κυβερνούσαμε με το μαχαίρι στον λαιμό, αλλά προστατέψαμε τους πολίτες μέσα από τον νόμο Κατσέλη - Σταθάκη», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έδωσε «ασυλία στους τραπεζίτες» και ότι από εκεί «ξεκίνησε το μεγάλο φαγοπότι των funds και των servicers».

Παράλληλα, προχώρησε και σε μια αναφορά στην αντιπολιτευτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ το 2022, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε και τόσο περήφανοι για την αντιπολίτευση που σας κάναμε, γιατί είχαμε και την τραπεζική Αριστερά στις τάξεις μας».

«Από ποιο fund πήρατε εντολή;»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Παύλος Πολάκης για το άρθρο 23, το οποίο είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων, με αποτέλεσμα την απόσυρσή του.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, η οποία κινείται σε «μια άλλη λογική που θέλει πραγματικά να ενισχύσει τον αδύναμο».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του, το άρθρο 23 προήλθε από τη Θεώνη Αλαμπάση και απευθυνόμενος στην ίδια που καθόταν στα κυβερνητικά έδρανα, έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Από ποιο fund πήρατε εντολή και το φέρατε; Ποιον εξυπηρετούσατε;».

Παράλληλα, επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Πιερρακάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο ινστρούχτορα εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενο, που έχει κατοικοεδρεύσει στο Μαξίμου».

Αναφερόμενος στα μέτρα για τους συνεπείς δανειολήπτες, έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση επικαλείται τη συνέπεια των δανειοληπτών όταν πρόκειται για οικονομικά αδύναμους πολίτες.

«Θες να μας πεις ότι νοιάζεστε για τους αδύναμους; Ό,τι παρανομία υπάρχει στη χώρα την έχετε νομιμοποιήσει», ανέφερε απευθυνόμενος στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Ζήτησε την απομάκρυνση Πιτσιλή από την ΑΑΔΕ

Ο Παύλος Πολάκης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με επίθεση στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, με αφορμή την υπόθεση φοροδιαφυγής που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας.

«Ο Πιτσιλής, που αν περάσουν 50 ευρώ σε κυνηγάει μέχρι να δεις άσπρο χιόνι, με τόσα AI συστήματα, δεν καταλάβαινε Χριστό όταν περνούσαν μπροστά του τα εκατομμύρια», σχολίασε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Γιώργο Ξυλούρη, επαναφέροντας τις καταγγελίες γύρω από τη λειτουργία της ΑΑΔΕ.

«Διώξτε τον χθες!», κατέληξε, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του Γιώργου Πιτσιλή από τη διοίκηση της Αρχής.

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