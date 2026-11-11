Άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ζητά η Ρένα Δούρου

«Δεν βαίνουν όλα καλώς όταν η εξωτερική μας πολιτική, η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, φτάνουν να ασκούνται από τρίτους δια αναθέσεως», υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος, Αρθρογράφος

Άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ζητά η Ρένα Δούρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ρένα Δούρου ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο.
  • Κατήγγειλε την κυβέρνηση για ανεπαρκείς και αντιφατικές δημόσιες τοποθετήσεις στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
  • Εκφράστηκε η ανησυχία ότι η εξωτερική πολιτική και η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων εκχωρούνται σε τρίτους, όπως η Γαλλία.
  • Η Ρένα Δούρου επεσήμανε την έλλειψη συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία τα τελευταία επτά χρόνια.
  • Ζητήθηκε απάντηση από την κυβέρνηση σχετικά με ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις τρίτου κράτους με την Τουρκία εξ ονόματος της Ελλάδας.
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Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ζήτησε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά.

Η Ρένα Δούρου επισήμανε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής έχει να συνεδριάσει από τις 26 Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει υπεύθυνα τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις και όχι να περιορίζεται σε αντιφατικές δημόσιες τοποθετήσεις.

«Ας πράξετε τουλάχιστον αυτό το ελάχιστο: Τώρα σύγκληση του Συμβουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας παράλληλα τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, όπως είπε, άλλοτε παρουσιάζει την Ελλάδα ως «χώρα ισχύος», άλλοτε ως «μικρομεσαία», ενώ παραδέχεται ότι η «κατάσταση είναι δύσκολη».

Αιχμές για εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής σε τρίτους

Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίστηκε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις πληροφορίες για εμπλοκή της Γαλλίας στις συνεννοήσεις με την Τουρκία σχετικά με την πόντιση του καλωδίου.

«Δεν βαίνουν όλα καλώς όταν η εξωτερική μας πολιτική, η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, φτάνουν να ασκούνται από τρίτους δια αναθέσεως», υπογράμμισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει το ζήτημα παρουσιάζοντας την ενημέρωση της Τουρκίας ως υπόθεση «τεχνικού χαρακτήρα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα συνεχίζει μεθοδικά την προσπάθεια «γκριζαρίσματος» περιοχών που, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν της ανήκουν.

«Η χώρα πορεύεται χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική»

Η Ρένα Δούρου επανέλαβε την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία επτά χρόνια η Ελλάδα στερείται συνεκτικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διέκοψε την «πολυδιάστατη ενεργητική πολιτική» που είχε ακολουθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι το κόμμα της έχει αναδείξει εδώ και καιρό τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης για την προάσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Κλείνοντας, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν τρίτο κράτος πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με την Τουρκία εξ ονόματος της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για αδιαφάνεια στους χειρισμούς της ελληνικής διπλωματίας.

«Είναι κάτι για το οποίο θα απαντήσετε; Για να μην πω ότι πρέπει να απολογηθείτε», κατέληξε.

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