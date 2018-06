Άρχισαν τα δύσκολα για τη Μέγκαν: Μόνη στο βασιλικό τρένο με την Ελισάβετ! (pic)

Η Μέγκαν η οποία παντρεύτηκε τον εγγονό της βασίλισσας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο του Ουίνδσορ στις 19 Μαΐου, θα ταξιδέψει με το βασιλικό τραίνο στη βορειοδυτική Αγγλία για να παραστεί σε εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα σήμερα.

Η επίσκεψη στη βορειοδυτική Αγγλία θα είναι μάλλον χαρακτηριστική των καθηκόντων που η πρώην ηθοποιός θα πραγματοποιεί ως μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που εργάζεται για τον οίκο των Ουίνδσορ.

Η 92χρονη βασίλισσα και η 36χρονη Μέγκαν θα εγκαινιάσουν επίσημα τη Mersey Gateway Bridge, μια νέα γέφυρα με διόδια πάνω από τον ποταμό Μέρσι και ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια η βασίλισσα Ελισάβετ και η δούκισσα του Σάσεξ θα ταξιδέψουν στο Τσέστερ για να εγκαινιάσουν ένα συγκρότημα που έχει βιβλιοθήκη, θέατρο και κινηματογράφο στην πόλη και να παρακολουθήσουν μια χορευτική παράσταση και μια μουσική εκδήλωση από τοπική σχολική χορωδία πριν παρατεθεί προς τιμή τους γεύμα στο δημαρχείο.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι στις αρχές της εβδομάδας, ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρίγκιπα Χάρι, ότι ο 33χρονος γαλαζοαίματος και η Μέγκαν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία, στα νησιά Φίτζι, Τόνγκα και στη Νέα Ζηλανδία αργότερα φέτος.

The Duchess of Sussex arrives in Cheshire, where she is accompanying Her Majesty The Queen for a day of engagements today #RoyalVisitCheshire pic.twitter.com/tHXPeN3nL5