Animasyros 2024: Απονεμήθηκαν τα βραβεία στο μοναδικό θέατρο Απόλλων

Η πανηγυρική τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του 17ου ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, σε κλίμα μεγάλης χαράς αλλά και συγκίνησης. Την τελετή παρουσίασε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Μαρία Ανεστοπούλου.

Το ANIMASYROS powered by ΔΕΗ συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και επίσημο χορηγό τη ΔΕΗ, την κορυφαία εταιρεία ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που στηρίζει ενεργά τις τέχνες και τον πολιτισμό. Τη διοργάνωση υποστήριξαν ακόμη ο νέος εθνικός φορέας για τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική ΕΚΚΟΜΕΔ - Creative Greece ως στρατηγικός υποστηρικτής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως ακαδημαϊκός συνεργάτης, το Enterprise Greece ως υποστηρικτής της Αγοράς και της δράσης Animation Speed Dating, καθώς και η COSMOTE TV ως χορηγός. Στο πλαίσιο του Agora Pitching Forum εγκαινιάστηκε φέτος, για πρώτη χρονιά, μία νέα τριετής στρατηγική συνεργασία με το International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Institut français (Παρίσι). To Agora Pitching Forum υποστηρίχθηκε και από την εταιρεία SKY express, επίσημο αερομεταφορέα του Φεστιβάλ. Το ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ υποστηρίχθηκε ακόμη από πλήθος ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.

Η αφρόκρεμα του παγκόσμιου ανιμέισον

Η φετινή διοργάνωση τα είχε όλα: 7 γεμάτες μέρες, το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο πρόγραμμα από ποτέ με 261 ταινίες - την αφρόκρεμα του παγκόσμιου ανιμέισον, 8 διαγωνιστικά τμήματα, το καθιερωμένο Διεθνές Πανόραμα, πέντε αφιερώματα (“Αφρική: Μια Ήπειρος Κινουμένων Σχεδίων”, Σλοβακία, Μεξικό, Τσεχία και Animapride σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Γιάνναρη), τα θρυλικά ευρωπαϊκά βραβεία Emile Awards, ταινίες ειδικά επιλεγμένες για παιδιά, πρωτότυπα εργαστήρια για όλους, την καθιερωμένη Αγορά, τόπο συνάντησης της παγκόσμιας δημιουργίας με καλεσμένους περισσότερους από 100 επαγγελματίες από 20 χώρες, επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο που επισκέφθηκαν πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το ANIMASYROS αλλά και αγαπημένους φίλους του Φεστιβάλ που, κάθε Σεπτέμβριο εδώ και 17 χρόνια, δίνουν ραντεβού στο νησί της Σύρου.

Η τελετή ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για την Αρλέτα”. Πρόκειται για την πέμπτη ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99,2 όπου η ζωή πολυαγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους, γίνεται ταινία ανιμέισον από ανερχόμενους σκηνοθέτες. Ένα animated biopic αφιερωμένο στη σπουδαία δημιουργό χαρτογράφησε με χρήση μικτών τεχνικών ανιμέισον μια φανταστική διαδρομή της Αρλέτας στην αγαπημένη της γειτονιά στην Αθήνα, τα Εξάρχεια, με φόντο το τρυφερό και ουμανιστικό τραγούδι της “Τα μικρά παιδιά”, σε νέα εκτέλεση από τον στενό της φίλο Γιώργη Χριστοδούλου.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός, ο οποίος βρέθηκε στη Σύρο για το Φεστιβάλ, ερμήνευσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο “Τα ήσυχα βράδια” της Αρλέτας και όλο το θεάτρο σιγοτραγούδησε μαζί του σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Αμέσως μετά, στη σκηνή ανέβηκαν ο Δημήτρης Βραχνός, Διευθυντής Προγράμματος του Μελωδία 99.2, η Άρτεμις Καραμάνη και η Κατερίνα Καϊσίδου που ανέλαβαν την σκηνοθεσία και ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης που ανέλαβε την επιμέλεια σκηνοθεσίας και μοντάζ της ταινίας “Ενενήντα δεύτερα για την Αρλέτα” και μίλησαν για το project.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ANIMASYROS ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Σύρου - Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννη Ρούσσο, τον Διευθυντή Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργο Κακαβά, όπως επίσης και τις Κατερίνα Χρυσοπούλου, Διευθύντρια Κλάδου Προβολής και Διαφήμισης και Έλενα Χριστοπούλου, Τομεάρχη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, επίσημου χορηγού του Φεστιβάλ, που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνοντας Σύμβουλος του νέου εθνικού φορέα για τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική πολιτική ΕΚΚΟΜΕΔ - Creative Greece, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η φετινή διοργάνωση του ANIMASYROS ήταν η καλύτερη που έχει δει μέχρι σήμερα και ότι ο νέος φορέας θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Φεστιβάλ ώστε, κάθε χρόνο, αυτό να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του ANIMASYROS είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις που φέρνουν σε επαφή άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων με την τέχνη του ανιμέισον. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν 7 εκπαιδευτικά εργαστήρια που άντλησαν έμπνευση από την κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης “Αφρική: Μια Ήπειρος Κινουμένων Σχεδίων”. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό του Φεστιβάλ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις ταινίες - καρπό των εργαστηρίων και να γνωρίσει τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με το κοινό.

Τα Βραβεία

To Agora Pitching Forum του ANIMASYROS εντάχθηκε φέτος στο International MIFA Campus, ένα διεθνές πρόγραμμα του International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Παρισίων, του Γαλλικού Υπουργείου Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, ως μέρος της διεθνούς στρατηγικής εξαγωγών για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες καθώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηριχθούν νέοι δημιουργοί και καλλιτέχνες από χώρες της Μεσογείου αποκτώντας δεξιότητες και εμπειρία. Στο πλαίσιο της Αγοράς του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ, διοργανώθηκε το καθιερωμένο 4ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), με Pitching Workshop Tutors καταξιωμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου που επιλέγονται από την ομάδα του International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy, και συγκεκριμένα την creative producer & μέντορα Delphine Nicolini, τη σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα Claire Sichez και τον επικεφαλής του MIFA Talent Projects Sylvain Grain. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι πέντε συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν οι οποίοι προέρχονται από πέντε διαφορετικές χώρες της Μεσογείου - ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα - ανέπτυξαν τα projects τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς και προετοιμάστηκαν αποτελεσματικά ώστε να συμμετάσχουν στο Pitch Partenaire που θα πραγματοποιηθεί, τον Ιούνιο του 2025, στο Annecy.

Ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτο Ελλάδος Nicolas Eybalin, η Γενική Διευθύντρια του Ομίλου IOGR (SKY express) Βάσω Χρηστίδη και οι μέντορες του Pitching Coaching Workshop ανέβηκαν στη σκηνή και μίλησαν για τη συνεργασία αυτή.

Αμέσως μετά, στο πλαίσιο της νέας μορφής συνεργασίας του Φεστιβάλ με την ΕΡΤ για την υποστήριξη του ελληνικού ανιμέισον, η Δήμητρα Τζαγαδούρα, Διευθύντρια Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ, απένειμε χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000 ευρώ στον Γιάννη Σκούρα, τον Έλληνα δημιουργό που συμμετέχει στο International MIFA Campus με το project του Fruits of Labor.

Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν τα βραβεία των 8 διαγωνιστικών τμημάτων του 17ου ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ.

Το κοινό είχε και φέτος μια ιδιαίτερη θέση στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ και απένειμε το δικό του βραβείο στην ταινία που αγάπησε περισσότερο. Το Βραβείο Κοινού του ANIMASYROS 2024 powered by ΔΕΗ κέρδισε η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Hayao Miyazaki Το Αγόρι και ο Ερωδιός, η οποία για μία ακόμη φορά απέσπασε τις θερμότερες εντυπώσεις. Το βραβείο παρέλαβε η Ειρήνη Σουγανίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Feelgood Entertainment, εταιρείας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα.

Η κατηγορία K.ID.S φέτος παρουσίασε 20 σύγχρονα παραμύθια, ιστορίες για το ταξίδι της ενηλικίωσης, τις οικογενειακές σχέσεις, την τεχνολογία και την αγάπη για τα ζώα. Το πρώτο βραβείο απέσπασε το Beurk! του Loïc Espuche από τη Γαλλία. “Με έναν αστείο, ασυνήθιστο, τολμηρό και ευρηματικό τρόπο πραγματεύεται θέματα που ως επί το πλείστον παραμένουν ανείπωτα, όπως τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα των παιδιών, η πίεση των συνομηλίκων και η αποδοχή των ερωτικών συναισθημάτων μεταξύ των μεγαλύτερων ανθρώπων και των γονιών μας”, ανέφερε σχετικά η κριτική επιτροπή.

Το Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών: #ThisIsEU που απονέμεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα κέρδισε το T-Zero, σε σκηνοθεσία του Vicente Nirō από την Πορτογαλία. Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, πρόκειται για “μια ταινία που πραγματεύεται ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, χιούμορ και μέσα σε λίγα λεπτά παρέχει μια συνοπτική περιγραφή του πολύπλοκου θέματος της στέγασης και του εξευγενισμού των ευρωπαϊκών πόλεων”. Το βραβείο παρέλαβε ο Thiago Carvalho, Σύμβουλος Πρεσβείας και Προϊστάμενος του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα.

To διαγωνιστικό τμήμα Animapride περιλαμβάνει ταινίες με LGBTQI+ περιεχόμενο και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα με τρόπο συμπεριληπτικό. Αυτή τη χρονική στιγμή μάλιστα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα καθώς φέτος ψηφίστηκε και είναι πλέον σε ισχύ ο νόμος που δίνει το δικαίωμα σε άτομα του ίδιου φύλου να τελέσουν γάμο - ένα ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κριτική επιτροπή, αφού έκανε ειδική αναφορά στις ταινίες Cherry Passion Fruit του Renato José Duque από την Πορτογαλία και Little One του John Clister Santos από τις Φιλιππίνες, απένειμε το βραβείο στη γαλλική ταινία Gigi της Cynthia Calvi. “Μια ταινία που μας άγγιξε όλους με τα οικουμενικά της θέματα της ευτυχίας και της αυτοαποδοχής”, τόνισαν χαρακτηριστικά.

Η τέχνη του ανιμέισον είναι πλέον παντού δίπλα μας, σε μουσικά βίντεο, διαφημίσεις, τηλεοπτικά επεισόδια και η κατηγορία Τηλεοπτικές και Κατά Παραγγελία Ταινίες (TV & Commissioned Films) τιμά τους επαγγελματίες του κλάδου. Το βραβείο της κατηγορίας απέσπασε το À toi του Stéphane Berla από τη Γαλλία. “Ένα μαγευτικό μουσικό βίντεο που ακολουθεί το ταξίδι δύο χαρακτήρων καθώς αναπτύσσονται και συνδέονται μεταξύ τους. Το ανιμέισον, η τεχνική και η αφήγηση είναι έξυπνα μελετημένα ως ένα ενιαίο πλάνο με το κοινό να περιμένει με αγωνία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει”, δήλωσε η κριτική επιτροπή.

Ακολούθησε η κατηγορία του Φοιτητικού Διαγωνιστικού τμήματος. Το μεγάλο βραβείο απέσπασε η ταινία It's Just A Whole της Bianca Scali. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την μοναδική τεχνική των μικτών μέσων της ταινίας, η οποία καταδεικνύει τις απίστευτες ικανότητες της Bianca Scali ως κινηματογραφίστρια και αφηγήτρια. “Κάθε καρέ είναι σχολαστικά επεξεργασμένο και κάθε πτυχή του ηχητικού σχεδιασμού προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην εμπειρία του θεατή, ενισχύοντας το συναισθηματικό βάθος και την εμβάθυνση”, όπως επεσήμαναν.

Στη συνέχεια, σειρά είχε το βραβείο του Ελληνικού Διαγωνιστικού τμήματος, θεσμοθετημένο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και συνοδευόμενο από το χρηματικό έπαθλο των 1.500 ευρώ. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία Underground του Γιάννη Χριστοφόρου, “μια εξαιρετικά πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα βασική ιδέα η οποία αναπτύχθηκε με πολύ συνοπτικό και έξυπνο τρόπο”.

Φέτος, εγκαινιάστηκαν δύο ακόμη νέα βραβεία, με την υποστήριξη της ΕΡΤ, το Βραβείο της Καλύτερης Ελληνικής Φοιτητικής Ταινίας καθώς και το Βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα δημιουργού, συνοδευόμενα επίσης από το χρηματικό έπαθλο των 1.500 ευρώ. Η κριτική επιτροπή απένειμε το βραβείο για την Καλύτερη Ελληνική Φοιτητική Ταινία στην ταινία Echoes του Robinson Drossos “για τη μαγευτική ατμόσφαιρα και τον αισθητηριακό, καθηλωτικό και πειραματικό χαρακτήρα”, ενώ το βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα δημιουργού κέρδισε ο Κίμωνας Παπαδάτος για το The Gabardine.

Τέλος, το μεγάλο βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος, που αποτελεί τη ναυαρχίδα του φεστιβάλ, απονεμήθηκε στην βελγική παραγωγή Beautiful Men σε σκηνοθεσία του Nicolas Keppens. “Μια αιχμηρή και σαγηνευτική ταινία, που δείχνει την ευθραυστότητα των ανδρών με έναν πολύ ειλικρινή και πρωτότυπο τρόπο, διατηρώντας μια εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ”, ανέφεραν οι κριτές.

H βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή των βραβευμένων ταινιών και τo καθιερωμένo μεγάλο πάρτι του Φεστιβάλ στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης με μουσική που επέλεξε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Kosmos 93.6 Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Διοργανωτές, συνεργάτες, δημιουργοί, εθελοντές και φίλοι του Φεστιβάλ ανανέωσαν το ραντεβού τους στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για τον Σεπτέμβριο του 2025 για να γιορτάσουν τα 18 χρόνια και την ενηλικίωση του ANIMASYROS!