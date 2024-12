Jazzet Music Hall: Αποχαιρετά το 2024 με δύο τζαζ και μπλουζ μεγάλες συναυλίες

Το Jazzet Μusic Ηall αποχαιρετά το 2024 με ένα εκρηκτικό τζαζ & μπλουζ συναυλιακό διήμερο με τους Xenopoulos/Billy Pod Quintet featuring Becca Wilkins (27/12/24) και Chicago Blues featuring Michael Dotson (28/12/24).

Jazzét Music Hall

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, 22:00

XENOPOULOS / BILLY POD QUINTET featuring BECCA WILKINS

BECCA WILKINS - ΦΩΝΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΞΟΦΩΝΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΙΑΝΟ

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ- ΜΠΑΣΟ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΔΑΡΑΣ (BILLY POD) – ΝΤΡΑΜΣ

To Jazzet Music Hall την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024, στις 10 το βράδυ, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το εξαίρετο Xenopoulos / Billy Pod Quintet featuring Becca Wilkins.

O σαξοφωνίστας Βασίλης Ξενόπουλος και ο ντράμερ και συνθέτης Billy Pod είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο Λονδίνο έχοντας μια πλούσια καλλιτεχνική δράση όπου μαζί με τους καταξιωμένους μουσικούς της Αθηναϊκής σκηνής Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο και Γιώργο Γεωργιάδη στο μπάσο θα παρουσιάσουν την ανερχόμενη τζαζ τραγουδίστρια Becca Wilkins.

Μία και μοναδική συναυλία αλλά και σπουδαία ευκαιρία για τους λάτρεις της τζαζ και όχι μόνο, να απολαύσουν συνθέσεις από το κλασσικό ρεπερτόριο της τζαζ από ένα εξεζητημένο κουιντέτο.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 12€. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 6€

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2105815626

Jazzét Music Hall

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, 22:00

CHICAGO BLUES featuring MICHAEL DOTSON

MICHAEL DOTSON: ΚΙΘΑΡΑ / ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΦΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: ΜΠΑΣΟ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ: ΝΤΡΑΜΣ

Μία αυθεντική Chicago Blues συναυλία από τον Michael Dotson, μόνιμο μέλος της διεθνούς φήμης και βραβευμένης μπάντας «Mississippi Heat».

Το Jazzét Music Hall, το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024, υποδέχεται στην live σκηνή του, έναν παγκοσμίου φήμης bluesman από το Σικάγο τον Michael Dotson, παρέα με τους καλύτερους του είδους, Φώτη Δασκαλάκη στο μπάσο και τον Νίκο Τσάβαλο στα ντραμς.

H μουσική του κιθαρίστα και τραγουδιστή Michael Dotson, μπορεί να περιγραφεί ως «high energy Chicago-style house rockin' blues», ένα ωμό μείγμα από shuffles και boogies με γερές ρίζες στην παράδοση και γεμάτο hot guitar tunes.

Γέννημα-θρέμμα του Νότιου Σικάγου, απέκτησε τις επιρροές του ήδη από την εφηβεία, τρυπώνοντας στα μπαρ όπου εμφανίζονταν όλοι οι θρύλοι της εποχής: Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, Otis Rush. Ως κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του είδους. Υπήρξε μέλος των περίφημων Teardrops του Magic Slim για πάρα πολλά χρόνια, ένα σχήμα που απέσπασε το βραβείο W.C Handy για την καλύτερη blues μπάντα στον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με τους Aaron Burton, Big Time Sarah, Little Mac Simmons, Jimmy Burns, Willie Kent, Homesick James, Big Jack Johnson και άλλα ηχηρά ονόματα της blues σκηνής των Η.Π.Α. Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια ακολουθεί μια πετυχημένη σόλο καριέρα σε Ευρώπη και Αμερική.

Το 2006 κυκλοφορεί το πρώτο του CD «Lightning in my pocket» και το 2010 κυκλοφορεί το «A fork in the road». Εδώ και αρκετά χρόνια είναι μόνιμο μέλος της διεθνούς φήμης και βραβευμένης μπάντας «Mississippi Heat».

Μία αυθεντική Chicago Blues συναυλία που θα ξεσηκώσει το αγαπημένο κοινό του Jazzét και θα το μεταφέρει στην ατμόσφαιρα και στα vibes των blues bars του Chicago City.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 10€. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 6€

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: 731, 845, 892, Α15 ΜΕΤΡΟ: Μ3 ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (15΄με τα πόδια)

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 99, ΧΑΪΔΑΡΙ

Πληροφορίες: 210 5815626 www.musicenterathens.com