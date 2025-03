«Ballerina»: Καλοκαίρι με την Ανα Ντε Αρμας βγαλμένη από τον κόσμο του John Wick

Λαμβάνοντας χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του John Wick: Chapter 3 – Parabellum, η ταινία "Ballerina" ακολουθεί την Eve Macarro (Ana de Armas) που ξεκινά την εκπαίδευσή της, μαζί με τους εκτελεστές Ruska Roma.

Ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος των ταινιών Underworld και Underworld: Η Εξέλιξη, σκηνοθετεί την Ana de Armas (No time to die, Knives out, Blade Runner 2049) σε μία περιπέτεια βγαλμένη από τον κόσμο του John Wick.

Με φόντο τον σκοτεινό, εκλεπτυσμένο κόσμο του σύμπαντος του John Wick, με συναρπαστικές πολεμικές χορογραφίες και ένα cast που περιλαμβάνει τους Keanu Reeves και Ian McShane να επαναλαμβάνουν τους εμβληματικούς τους ρόλους, αλλά και τον Norman Reedus στις νέες προσθήκες, αυτό το γεμάτο δράση spin-off υπόσχεται να προσφέρει εκπληκτικές σεκάνς μάχης και ένταση.

Συντελεστές

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Len Wiseman

ΣΕΝΑΡΙΟ: Shay Hatten

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves Anjelica Huston, Norman Reedus, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno

Από τον κόσμο του John Wick

Δείτε το νέο τρέιλερ:

5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SPENTZOS FILM

https://spentzosfilm.gr/