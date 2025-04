Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Οι Air ερμηνεύουν στο Ηρώδειο το εμβληματικό «Moon Safari»

Οι Air έρχονται να μας μαγέψουν με μια μοναδική συναυλία την Κυριακή, 29 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μεταφέροντάς μας σε ένα καλοκαιρινό σαφάρι κάτω από το φως του φεγγαριού της Ακρόπολης.

Μια μοναδική μουσική εμπειρία

Οι Γάλλοι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής μουσικής έρχονται στην Ελλάδα για να προσφέρουν στο κοινό τους μια μαγευτική εμπειρία την Κυριακή, 29 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Κάτω από το φως της Ακρόπολης, έχουν υποσχεθεί μια εντυπωσιακή παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό με την μοναδική ατμόσφαιρα. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο εμβληματικό τους άλμπουμ Moon Safari, το οποίο θα ερμηνεύσουν ζωντανά, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Η ιστορία του Moon Safari

Δύο φοιτητές αστροφυσικής και αρχιτεκτονικής μπαίνουν σε ένα μπαρ στο φεγγάρι. Αυτό ακούγεται σαν την αρχή ενός αστείου — αλλά στα σβησμένα φώτα του 20ού αιώνα, έγινε πραγματικότητα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κόσμο της ποπ κουλτούρας.

Στις 16 Ιανουαρίου 1998, οι Air κυκλοφόρησαν το Moon Safari, ένα άλμπουμ που εκτόξευσε τους Nicolas Godin και Jean-Benoît Dunckel στην κορυφή της ηλεκτρονικής μουσικής. Ήταν δύο νέοι με μόλις ένα EP στο ενεργητικό τους, αλλά με σιγουριά και εμπειρία που έμοιαζε με αυτή έμπειρων επαγγελματιών. Οι Godin και Dunckel είχαν την ικανότητα να δημιουργούν ποπ κομμάτια που μπορούσαν, και όντως κατάφεραν, να μαγέψουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης: το Moon Safari περιέχει ένα σύμπαν. Σήμερα, η κληρονομιά του άλμπουμ είναι κανονική, αλλά όταν κυκλοφόρησε, η επιτυχία του δεν ήταν καθόλου εξασφαλισμένη.

Παγκόσμια επιρροή και κληρονομιά

Ο Dunckel λέει: «Ήμασταν ένα ντουέτο που κάναμε ηλεκτρονική μουσική, ονειρευόμασταν να πουλήσουμε 10.000 αντίτυπα και να μας αναγνωρίσουν άλλοι μουσικοί ως cool. Και ξαφνικά, συναντήσαμε τον κόσμο.»

Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα, η επιρροή του Air στον ήχο downtempo ήταν εμφανής παντού. Μέσω του Moon Safari, οι Air κατάφεραν να μαγέψουν κάποιους από τους μεγάλους οραματιστές του τέλους του 20ού αιώνα — όπως ο David Bowie, η Madonna και ο Beck — καθώς και να επηρεάσουν εξέχοντες δημιουργούς της επόμενης εποχής — όπως η Charlotte Gainsbourg, ο Kevin Parker και η Sofia Coppola, των οποίων η δημιουργική σχέση με τους Air έγινε όσο συνεργατική ήταν αυτή του Angelo Badalamenti με τον David Lynch (άλλος φανατικός θαυμαστής).

Το Moon Safari γέννησε μεγάλες επιτυχίες όπως τα singles "Kelly Watch The Stars", "All I Need" και "Sexy Boy", πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έβαλε τους Air στην πρώτη γραμμή μεγάλων φεστιβάλ.

Ένα αιώνιο αριστούργημα

25 χρόνια μετά, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί το Moon Safari έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

Είναι μια ατμόσφαιρα που θέλεις να ζήσεις μέσα της για πάντα. Είναι μια αποκάλυψη. Είναι η μουσική για μια καλύτερη μελλοντική εποχή.

Ο Dunckel συνοψίζει το άλμπουμ του ως «ένα βαθύ, παγκόσμιο ξόρκι, γεμάτο αγάπη και μυστήριο.»

«Για μένα,» καταλήγει ο Godin, «το Moon Safari είναι τέλειο.»

Το 2024, οι Air παρουσίασαν το Moon Safari ζωντανά στο σύνολό του για πρώτη φορά. Με αυτό το αριστούργημα στο ρεπερτόριό τους, θα μας επισκεφθούν για να προσφέρουν μια αξέχαστη συναυλία στο μαγευτικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού την Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Αυτή η βραδιά υπόσχεται να αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο φετινό ημερολόγιο συναυλιών και είναι ένα γεγονός που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε από την more.com.