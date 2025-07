Σινέ Ριβιέρα: Νύχτες Παρασκευής με ταινίες που έχουν επέτειο

Φέτος το καλοκαίρι, ο θερινός κινηματογράφος ΡΙΒΙΕΡΑ (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια) σας προσκαλεί στα γενέθλια μερικών από τις πιο θρυλικές ταινίες των τελευταίων 50 χρόνων.

Νύχτες Παρασκευής, από τις 11 Ιουλίου και μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη, γιορτάζουμε επί οθόνης τις επετείους κλασικών δημιουργιών του μοντέρνου σινεμά. Κάθε ταινία θα προβάλλεται για μία και μοναδική βραδιά, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, αρχής γενομένης από την προβολή της ΕΝΤΑΣΗΣ του Μάικλ Μαν, η οποία ξεκινά το αφιέρωμα αυτή την Παρασκευή 11 Ιουλίου, στις 21:15.

Πιο συγκεκριμένα, το αφιέρωμα ANNIVERSARY EDITIONS φιλοξενεί:

* Τα ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ (JAWS) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, τη ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΜΕΡΑ (DOG DAY AFTERNOON) του Σίντνεϊ Λιουμέτ και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΡΕΠΟΡΤΕΡ (THE PASSENGER) του Μικελάντζελο Αντονιόνι, που φέτος γιορτάζουν 50 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία.

* Το SEVEN του Ντέιβιντ Φίντσερ, την ΕΝΤΑΣΗ (HEAT) του Μάικλ Μαν, τις ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΙΣΟΝ (THE BRIDGES OF MADISON COUNTY) του Κλιντ Ίστγουντ, το ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ (BEFORE SUNRISE) του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και τους ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ (THE USUAL SUSPECTS) του Μπράιαν Σίνγκερ, που συμπληρώνουν 30 χρόνια από την πρώτη τους προβολή.

* Και τέλος, την ΑΙΩΝΙΑ ΛΙΑΚΑΔΑ ΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΥΑΛΟΥ (ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND) του Μισέλ Γκοντρί, είκοσι χρόνια μετά τη θριαμβευτική πρεμιέρα της.

Αναλυτικά, οι ταινίες του αφιερώματος:

ΕΝΤΑΣΗ (HEAT, 1995) του Μάικλ Μαν Με τους: Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Βαλ Κίλμερ, Νταϊάν Βενόρα

Διάρκεια: 172'

Ξεπερνώντας σε αφηγηματικό πλούτο και επικές διαστάσεις οτιδήποτε είχαμε συνηθίσει να περιμένουμε από ένα μοντέρνο αστυνομικό θρίλερ, ο Μάικλ Μαν αφηγείται με τρόπο μεγαλεπήβολο και ζηλευτή σκηνοθετική δεξιοτεχνία τη μέχρις εσχάτων αναμέτρηση ανάμεσα σε έναν αφοσιωμένο αστυνομικό επιθεωρητή (Αλ Πατσίνο) και έναν δεινό ληστή (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), δύο άντρες οι οποίοι διαπιστώνουν ότι δεν διαφέρουν και πολύ ο ένας από τον άλλο, ξέρουν όμως ότι στη μονομαχία τους αυτή νικητής μπορεί να είναι μόνο ένας.

ΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ (JAWS, 1975) του Στίβεν Σπίλμπεργκ Με τους: Ρόι Σάιντερ, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Ρόμπερτ Σο

Διάρκεια:124'

Η μητέρα όλων των καλοκαιρινών μπλοκμπάστερ, η ταινία που εκτόξευσε την καριέρα του σκηνοθέτη της στη στρατόσφαιρα, μια από τις πιο εμπορικές δημιουργίες όλων των εποχών, η κορυφαία κινηματογραφική επέτειος της φετινής χρονιάς. Χωρίς (απαραίτητες) περαιτέρω συστάσεις.

4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 3 βραβεία Όσκαρ

SEVEN (1995) του Ντέιβιντ Φίντσερ Με τους: Μπραντ Πιτ, Μόργκαν Φρίμαν, Γκουίνεθ Πάλτροου, Κέβιν Σπέισι

Διάρκεια: 127’

Θρίλερ-ορόσημο στο σύγχρονο σινεμά, βασισμένο σε ένα από τα ευφυέστερα και πιο ριψοκίνδυνα σενάρια που κατάφεραν να εγκριθούν ποτέ από μεγάλο στούντιο και με την υπογραφή του ανθρώπου που με το φιλμ αυτό θα μεταμορφωνόταν σε σούπερ σταρ σκηνοθέτης.

Η ΑΙΩΝΙΑ ΛΙΑΚΑΔΑ ΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΥΑΛΟΥ (ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND, 2004) του Μισέλ Γκοντρί Με τους: Τζιμ Κάρεϊ, Κέιτ Γουίνσλετ, Μαρκ Ράφαλο, Κίρστεν Ντανστ

Διάρκεια: 108'

Καθώς ένας άντρας επιχειρεί, μέσω μιας πρωτοποριακής συσκευής, να σβήσει κάθε ανάμνηση από μια καθοριστική ρομαντική σχέση που έλαβε τέλος στη ζωή του, καταλήγοντας σε απρόσμενες συνέπειες, ο Τσάρλι Κάουφμαν παραδίδει (και βραβεύεται με Όσκαρ για) ένα από τα πιο ευρηματικά, πρωτότυπα και πολυδιάστατα σενάρια του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά-έναν εκπληκτικό στοχασμό για τη μνήμη, την αγάπη και τα όσα.

2 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, 1 βραβείο Όσκαρ

ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ (BEFORE SUNRISE, 1995) του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ Με τους: Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί

Διάρκεια: 101'

Μια σύντομη συνάντηση μεταξύ του Τζέσι και της Σελίν, και οι λιγοστές ώρες που θα περάσουν μαζί περπατώντας, μιλώντας και φλερτάροντας στους δρόμους της Βιέννης, μεταμορφώθηκε σε μια θαυμάσια indie μεταγραφή του διαλογικού σινεμά που υπηρέτησε μοναδικά ο Ερίκ Ρομέρ, χαρίζοντας στο κοινό της δεκαετίας του '90 μια από τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης που μας είχε διηγηθεί ως τότε ο κινηματογράφος.

ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΙΣΟΝ (THE BRIDGES OF MADISON COUNTY, 1995) του Κλιντ Ίστγουντ Με τους: Μέριλ Στριπ, Κλιντ Ίστγουντ, Αν Κόρλεϊ

Διάρκεια: 135'

Στη διάρκεια ενός καλοκαιριού της δεκαετίας του '60, κι ενώ η οικογένειά της απουσιάζει, μια νοικοκυρά της αμερικανικής επαρχίας γνωρίζει και ερωτεύεται έναν φωτογράφο ο οποίος βρίσκεται για λίγες μέρες στην περιοχή της. Ένα από τα πιο ώριμα και συγκινητικά ρομαντικά δράματα που μας έχει αφηγηθεί ποτέ το Χόλιγουντ, υπόδειγμα σκηνοθετικής οικονομίας και με μια από τις καλύτερες ερμηνείες της Μέριλ Στριπ, η οποία διεκδίκησε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

1 υποψηφιότητα για Όσκαρ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΡΕΠΟΡΤΕΡ (THE PASSENGER, 1975) του Μικελάντζελο Αντονιόνι Με τους: Τζακ Νίκολσον, Μαρία Σνάιντερ, Ίαν Χέντρι

Διάρκεια: 119'

Στη διάρκεια μιας αποστολής του στην Αφρική, και σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ανταλλάξει την προϋπάρχουσα ζωή του με μια εντελώς καινούρια, ένας αμερικανικής καταγωγής τηλεοπτικός δημοσιογράφος επωμίζεται την επικίνδυνη ταυτότητα ενός νεκρού εμπόρου όπλων, ακολουθώντας στο εξής έναν αυτοκαταστροφικό μονόδρομο που θα τον οδηγήσει από την φυλακή στην οποία βρισκόταν σε μια φυλακή από την οποία δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει.

Ένα από τα διαχρονικά αριστουργήματα του σύγχρονου σινεμά.

ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΜΕΡΑ (DOG DAY AFTERNOON, 1975) του Σίντνεϊ Λιουμέτ Με τους: Αλ Πατσίνο, Τζον Καζάλ, Τσαρλς Ντέρνινγκ Κρις Σαράντον

Διάρκεια: 130'

Στη διάρκεια μιας ζεστής καλοκαιρινής μέρας, δυο ερασιτέχνες ληστές επιχειρούν να κλέψουν μια τράπεζα στο Μπρούκλιν και καταλήγουν εγκλωβισμένοι σε αυτήν, περικυκλωμένοι από την αστυνομία και εύκολη τροφή των αδηφάγων media που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το δράμα τους. Από τα λαμπρότερα δείγματα του σκεπτόμενου αμερικανικού σινεμά, με ερμηνεία μοναδικής έντασης από τον Αλ Πατσίνο και πλοκή η οποία στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε αληθινά συμβάντα, η καλύτερη ίσως ταινία του σπουδαίου Σίντνεϊ Λιουμέτ αποτελεί μέχρι σήμερα ένα μοντέλο κοινωνικού θρίλερ και αιχμηρού κινηματογράφου καταγγελίας.

6 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, 1 βραβείο Όσκαρ

ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ (THE USUAL SUSPECTS, 1995) του Μπράιαν Σίνγκερ Με τους: Γκάμπριελ Μπερν, Κέβιν Σπέισι, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Πιτ Πόστθλουεϊτ Διάρκεια: 105'

Τι μπορεί να συμβεί όταν πέντε φαινομενικά άγνωστοι μεταξύ τους κακοποιοί γνωρίζονται κατά τη διάρκεια μιας ανάκρισης και αποφασίζουν να συνασπίσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες; Η απάντηση στο συναρπαστικό θρίλερ του Μπράιαν Σίνγκερ, το οποίο κέρδισε πανηγυρικά (και δίκαια) το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και Β' Ανδρικού Ρόλου (Κέβιν Σπέισι), επιδεικνύοντας έναν δαιμόνιο συνδυασμό αστυνομικής ίντριγκας, μυστηρίου και μιας από τις πιο αλησμόνητες ανατροπές που μας χάρισε ποτέ κινηματογραφική πλοκή.

2 βραβεία Όσκαρ

info

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΡΙΒΙΕΡΑ: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 46-48, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ Εισιτήρια: 8 Ευρώ, 7 Ευρώ μειωμένο (φοιτητικά, άνω των 65)

Προπώληση: more.com, summercinemas.gr