Τζος Μπρολίν: «Όλα είναι τόσο βαρετά και ίδια στις ψηφιακές πλατφόρμες»

«Αυτή τη στιγμή με τόσο περιεχόμενο γύρω μας, βλέπουμε διάφορα πράγματα στις ψηφιακές πλατφόρμες και αναρωτιόμαστε γιατί είναι όλα τόσο βαρετά και προχωράμε στο επόμενο. Όλα είναι ίδια. Και τότε κάποιος εμφανίζεται και όχι μόνο γυρίζει ένα θρίλερ αλλά το κάνει τόσο διαφορετικά, το μετατρέπει σε κάτι στα όρια του παραλόγου με λίγο χιούμορ και σε κρατάει σε εγρήγορση όσο χρειάζεται για να συνδεθείς με την ταινία», λέει ο Τζος Μπρολίν για την καινούρια του ταινία «Weapons» που θα δούμε από τις 21 Αυγούστου στις κινηματογραφικές αίθουσες σε σκηνοθεσία Ζακ Κρέγκερ.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής λέει στις συνεντεύξεις του ότι «μου άρεσε πολύ η προηγούμενη ταινία του, το “Barbarian” αλλά όταν το είδα δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί». Τότε ήταν που απευθύνθηκε στη νεότερη γενιά, στην κόρη του και τον γαμπρό του. «Μιλάς με ανθρώπους αυτής της γενιάς και αντιλαμβάνεσαι ότι ο Κρέγκερ είναι κάτι σαν θεός για αυτούς. Εγώ ίσως να μην καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό αλλά προτιμώ να δουλέψω με αυτόν τον τύπο και να κατανοήσω αργότερα γιατί μου άρεσε. Και πιστεύω ότι το “Weapons” είναι μια πιο εξελιγμένη ταινία από το “Barbarian” πάνω σε αυτό που ήθελε να πει εκεί», υπογραμμίζει ο Τζος Μπρολίν.

Δείτε το τρέιλερ:

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζούλια Γκάρνερ, Κάρι Κρίστοφερ, Μπένεντικτ Γουονγκ και Εϊμι Μάντιγκαν, ενώ η ιστορία που αφηγείται αφορά σε μια ομάδα 17 μικρών μαθητών σε μια μικρή πόλη που ξαφνικά εξαφανίζονται την ίδια νύχτα.

Ο σκηνοθέτης του «Weapons», Ζακ Κρέγκερ δηλώνει ότι έφτιαξε αυτή την ταινία προκειμένου να αντιμετωπίσει το θάνατο ενός δικού του ανθρώπου. «Αντί να πάω να πνιγώ από το αλκοόλ, έφτιαξα μια ηρωΐδα που πίνει για να ξεφύγει από το πρόβλημα. Εγραψα μια ταινία μέσα από την οποία κατάφερα να νικήσω τον θυμό μου και έβαλα τον Τζος Μπρολίν να τρελαίνεται. Και αυτό είναι καλύτερο από το να τρελαθώ εγώ».