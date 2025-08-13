Depeche Mode: Έρχεται στη μεγάλη οθόνη η μοναδική εμπειρία των ζωντανών εμφανίσεών τους

Στις 28 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα σε περιορισμένο κύκλο αιθουσών η νέα ταινία των Depeche Mode με τίτλο «Μ». Η ταινία θα προβληθεί σε περισσότερες από 2.500 αίθουσες σε περισσότερες από 60 χώρες και περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις τρεις sold out εμφανίσεις του κορυφαίου συγκροτήματος στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους, «Memento Mori» του 2023-24. «Πρόκειται για ένα ταξίδι στη σχέση της Μεξικάνικης κουλτούρας με τον θάνατο, μέσα από εμβληματικές ζωντανές εμφανίσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση του γκρουπ.

Οι Depeche Mode

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος Μεξικανός σκηνοθέτης Φερνάντο Φρίας και τις τρεις συναυλίες στο Μεξικό παρακολούθησαν περίπου 200.000 θαυμαστές των Depeche Mode. Η περιοδεία των Βρετανών πραγματοποιήθηκε για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ, «Memento Mori», του πρώτου που ηχογράφησαν μετά το θάνατο του Αντι Φλέτσερ, ο οποίος πέθανε απροσδόκητα στα 60 του χρόνια στις 26 Μαΐου 2022. Η περιοδεία είχε 112 συναυλίες σε όλο τον κόσμο και έκοψε περισσότερα από 3 εκατομμύρια εισιτήρια.

«Στην ουσία η καινούρια μας ταινία “M” έχει να κάνει με τη βαθιά σχέση ανάμεσα στη μουσική, την κουλτούρα και τους ανθρώπους και ο Φερνάντο Φρίας που τη σκηνοθέτησε έκανε μια σπουδαία δουλειά στο να αφηγηθεί αυτή την ιστορία μέσα από το φακό της Μεξικάνικης κουλτούρας και των εμφανίσεών μας στην Πόλη του Μεξικού», τόνισε ο τραγουδιστής Ντέιβ Γκάχαν.

Τα εισιτήρια για τις προβολές θα είναι διαθέσιμα από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 από το depechemodem.com.