«Υπηρέτης δύο αφεντάδων»: Δείτε τις τελευταίες στάσεις της περιοδείας

Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρωταγωνιστεί στον «Υπηρέτη δύο αφεντάδων»

Newsbomb

«Υπηρέτης δύο αφεντάδων»: Δείτε τις τελευταίες στάσεις της περιοδείας

«Υπηρέτης δύο αφεντάδων»

(c) Πάτροκλος Σκαφίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ρόλο του αχτύπητου Τρουφαλντίνου, έκανε φέτος το γύρο της Ελλάδας και σάρωσε: κατάμεστα θέατρα, κοινό που γέλασε, συγκινήθηκε και αποθέωσε. Από την πρεμιέρα στο Κατράκειο μέχρι και τους τελευταίους σταθμούς, η παράσταση έγινε talk of the town, αποδεικνύοντας ότι μια κλασική κωμωδία μπορεί να παραμείνει εκρηκτικά ζωντανή στο σήμερα.
Τώρα ήρθε η ώρα του φινάλε. Η μεγάλη περιοδεία ρίχνει αυλαία και οι τελευταίες παραστάσεις είναι εδώ — για όποιον δεν θέλει να χάσει την κεφάτη, καυστική και ανατρεπτική θεατρική εμπειρία του καλοκαιριού. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δίνει ρεσιτάλ στον ρόλο του υπηρέτη που τρέχει να ικανοποιήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, στήνοντας ένα τρελό πάρτι παρεξηγήσεων, ενώ η Φαίη Ξυλά δίπλα του απογειώνει τη σκηνή με την ένταση της ερμηνείας της. Με τον Κακλέα να στήνει μια παράσταση-rollercoaster, γεμάτη φαντασία, ρυθμό και απροσδόκητες ανατροπές, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» φτάνει στο τέλος της διαδρομής του.

Ένα έργο-σταθμός της παγκόσμιας κωμωδίας

Γραμμένο το 1745, ο «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της commedia dell’arte, το οποίο ο Κάρλο Γκολντόνι ανανέωσε, δίνοντάς του μια πιο δομημένη αφήγηση και πολυδιάστατους χαρακτήρες.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά παμπόνηρος υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν την απάτη του. Η απόφασή του αυτή οδηγεί σε μια αλληλουχία από ανατροπές, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα το έργο σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Η παράσταση

Ο Γιάννης Κακλέας, με τη μοναδική σκηνοθετική του ευφυΐα, προσεγγίζει το έργο μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική οπτική, αναδεικνύοντας τόσο το κωμικό όσο και το κοινωνικό του βάθος. Η σκηνοθεσία του αξιοποιεί τον ρυθμό και τη σωματικότητα της commedia dell’arte, δημιουργώντας μια φρενήρη, εκρηκτική παράσταση, όπου ο έρωτας, η πείνα και η επιβίωση συμπλέκονται σε ένα διαχρονικό παιχνίδι εξουσίας και επιθυμιών.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με το αστείρευτο ταλέντο του στη σωματική κωμωδία και την υποκριτική του ακρίβεια, δίνει σάρκα και οστά σε έναν απολαυστικό Τρουφαλντίνο, προσφέροντας στο κοινό μια από τις πιο συναρπαστικές ερμηνείες του, ενώ η Φαίη Ξυλά προσθέτει τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική δυναμική αναδεικνύοντας τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό στοιχείο του έργου.

Ταυτότητα παράστασης
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιώργος Ψυχογυιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος
Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Τελευταίοι Σταθμοί καλοκαιρινής περιοδείας:
Δευτέρα 1 & Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», Ηλιούπολη
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου | Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος», Κορυδαλλός
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου | Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου, Ιωάννινα
Δευτέρα 8 & Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου | Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη, Βριλήσσια
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», Αιγάλεω
Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Παπάγου
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου | Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Μοσχοποδίου, Θήβα
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου | Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα», Βόλος

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-ypiretis-dyo-afentadon-karlo-gkolntoni/

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07ΚΟΣΜΟΣ

US Open: Η προκλητική απάντηση του Πολωνού που άρπαξε το υπογεγραμμένο καπέλο από νεαρό φίλαθλο - «Ας ήσαστε πιο γρήγοροι»

11:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Eurobasket 2025

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Έτσι παραβιάζουν τα τουρκικά αλιευτικά τα εθνικά μας ύδατα - Αποκαλυπτικό βίντεο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες φωνές και σπουδαία λαϊκά τραγούδια, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ως το 1980

10:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Franz Ferdinand: Μετράμε αντίστροφα για να τους δούμε ζωντανά στο Floyd

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου - Δείτε εικόνες

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία Πούτιν, Σι και Μόντι στη σκιά των δασμών: Πώς απαντά ο «Παγκόσμιος Νότος» στον Τραμπ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξι ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Ροσινιόλ

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ballet Stars Gala με τους σημαντικότερους χορευτές της διεθνούς σκηνής

10:41ΠΑΙΔΕΙΑ

EETAA αποτελέσματα 2025: Πότε θα ανακοινωθούν - Οι δικαιούχοι

10:38ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε «λίμνη αίματος» κατά τη διάρκεια τελετής στο φεστιβάλ Burning Man

10:33LIFESTYLE

Χριστίνα Σούζη: Το νέο λουκ της μετεωρολόγου με άφρο μαλλί - «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ...»

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Παντρεμένος άνδρας θέλει να μηνύσει φαρμακείο επειδή… αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση του

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

10:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Υπηρέτης δύο αφεντάδων»: Δείτε τις τελευταίες στάσεις της περιοδείας

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυλοπόταμος Ρεθύμνου: 36χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Είχε τραύμα από πυροβόλο όπλο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας - Καθυστερήσεις στο ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι AC/DC τρομοκρατούν τους λύκους - Πώς διώχνουν τους θηρευτές από τα κοπάδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική τροπή: Αστυνομικός ανταποκρίθηκε σε κλήση αυτοκτονίας - Το σοκ όταν είδε ποιος είναι

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

09:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ερωτευμένοι στη Μύκονο - Η βόλτα τους στα Ματογιάννια - Βίντεο

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου - Δείτε εικόνες

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Κληρικός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Εκβίαζε ιερείς για αξιώματα στην Εκκλησία!

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ - «Εξαφανίστηκαν» ολόκληρα χωριά

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Έτσι παραβιάζουν τα τουρκικά αλιευτικά τα εθνικά μας ύδατα - Αποκαλυπτικό βίντεο

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία Πούτιν, Σι και Μόντι στη σκιά των δασμών: Πώς απαντά ο «Παγκόσμιος Νότος» στον Τραμπ

10:33LIFESTYLE

Χριστίνα Σούζη: Το νέο λουκ της μετεωρολόγου με άφρο μαλλί - «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ...»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες φωνές και σπουδαία λαϊκά τραγούδια, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ως το 1980

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Ροσινιόλ

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που γιορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου - Σε ποιες γυναίκες λέμε «Χρόνια Πολλά»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πρώτη θέση ανοίγει τον δρόμο για μετάλλιο - Τα δεδομένα και οι διασταυρώσεις

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δένδιας που δεν "μασάει", ο Τσίπρας που βάζει γκολ από τα αποδυτήρια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα βραχιολάκια, βροχή παρουσιάσεων από τις τράπεζες, το νέφος από το Ντουμπάι, το πάρτι συγχώνευσης, η Metlen και τα μεγάλα σαλόνια και το δυνατό deal της Lamda

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ