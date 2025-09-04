Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Αφιέρωμα στο σύνολο του έργου του αντισυμβατικού Πάνου Χ. Κούτρα

«ΠΑΝΟΣ Χ.ΚΟΥΤΡΑΣ -Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑ». Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμά τον Πάνο Χ. Κούτρα, έναν από τους σημαντικότερους έλληνες δημιουργούς, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του που θα παρουσιαστεί στις 18-21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς.

Θα προβληθούν και οι 5 μεγάλου μήκους ταινίες του πρωτοπόρου και τολμηρού σκηνοθέτη, ενώ για πρώτη φορά θα παιχτούν στην Αθήνα οι 5 μικρού μήκους ταινίες του (4 ταινίες μυθοπλασίας και 1 μουσικό βίντεο) που στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκαν στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο, όταν του απονεμήθηκε τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά.

Ο διεθνούς φήμης, αντισυμβατικός σκηνοθέτης θα ανοίξει το αφιέρωμα και θα παρευρεθεί στις προβολές των ταινιών του, τις οποίες θα προλογίσουν αγαπημένοι συνεργάτες του.

Η έναρξη θα γίνει με τη Στρέλλα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου. Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

Θεαματικό ξεκίνημα το 1999

Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του queer cinema στην Ελλάδα, ο Πάνος Κούτρας, που το 1999 έκανε το θεαματικό του ξεκίνημα με την Επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά βγάζοντας τη γλώσσα στη σοβαροφάνεια, αγαπήθηκε για το απόλυτα προσωπικό ύφος που χαρακτηρίζει κάθε μία από τις ταινίες που μας χάρισε, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση: το έργο του έφτασε μέχρι τις Κάννες, το Βερολίνο και το Τορόντο, ενώ βρήκε διανομή στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Πριν γνωρίσουμε τον Πάνο Χ. Κούτρα, την ανατρεπτική φαντασία του, τη βαθιά του γνώση και αγάπη για το μέσο του κινηματογράφου, το ιερόσυλο χιούμορ του, την πανκ ψυχή του, την (Σ)τρέλλα του και τη γιγαντιαία αγάπη του για κάθε άνθρωπο κι ιδιαίτερα όσους περιθωριοποιούνται, υπήρξαν και κάποιες μικρού μήκους ταινίες που γύρισε στο εξωτερικό τη δεκαετία του ’80. Όπως έχει πει ο ίδιος, «δεν πήρα ποτέ λεφτά από πουθενά για αυτές τις ταινίες. Ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες, φτιαγμένες με την αγάπη και τη βοήθεια φίλων». Η Ταινιοθήκη θα έχει τη χαρά να τις παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας.

Το αφιέρωμα, ένας φόρος τιμής «στους outsiders που υπήρξαν πάντα οι ήρωές μου στη ζωή και στις ταινίες», θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να προσεγγίσει εκ νέου έναν δημιουργό, ο οποίος αποδομεί και ξαναχτίζει με τρόπο πρωτότυπο, τρυφερό και συγκινητικό την ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Στο έργο του, το αλλόκοτο συναντά το ρεαλιστικό, και η ομοφοβική βία το μελόδραμα και το φανταστικό, μέσα από εικόνες που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.

*Η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της ΤτΕ, σημειώνει στον κατάλογο του αφιερώματος:

«Στα τέλη του 20ού αιώνα, ο ελληνικός κινηματογράφος έχει στραφεί από την πολιτική των τάξεων στην πολιτική των ταυτοτήτων. Σε αυτό το κλίμα του ο Πάνος Χ. Κούτρας γυρίζει την πρώτη του ταινία, Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά, που ξάφνιασε ευχάριστα κριτικούς και κοινό με την camp αισθητική και την ανατρεπτική του ματιά. Ακολουθεί η Αληθινή ζωή που λειτουργεί μ’ ένα καστ λαμπρών ηθοποιών –Θέμις Μπαζάκα, Νίκος Κουρής κ.ά.– και σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη διαμορφώνει μια ταινία ενηλικίωσης όπου επαναλαμβάνονται κάποια μοτίβα όπως η σύνδεση του οικείου με το ανοίκειο και του μελοδραματικού με την καθημερινότητα: μια λοξή ματιά στην «κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας».

Το 2009 είναι η χρονιά της Στρέλλας, μιας ταινίας που ξαφνιάζει το αθηναϊκό και διεθνές κοινό και επιβάλλει τον Πάνο Χ. Κούτρα ως έναν πρωτεργάτη του Αλλόκοτου Κύματος. Ο Γιώργος (Γιάννης Κοκιασμένος), μετά από 14 χρόνια φυλακή, συναντά τη Στρέλλα (Μίνα Ορφανού), μια τρανσέξουαλ, και αρχίζουν μια παθιασμένη σχέση. Ο Πάνος Κούτρας διαμορφώνει πλέον το δικό του μεταμοντέρνο στυλ με βασικές ανατροπές στο πεδίο της αναπαράστασης της οικογένειας, της γλώσσας και της μορφής. Σε ένα αποκαλυπτικό φινάλε που ανατρέπει κάθε συμβατική επίλυση του οιδιπόδειου, οι δύο αντιήρωες θα συγκροτήσουν τελικά μια “νέου τύπου οικογένεια”.

Το 2014 επιστρέφει με την Ξενία, μια κωμωδία που καταπιάνεται με τα ζητήματα ταυτότητας και ρατσισμού. Με ένα εκπληκτικό καστ –Νίκο Γκέλια, Κώστα Νικούλι, Άγγελο Παπαδημητρίου, Γιάννη Στάνκογλου και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου– και μια μεταμοντέρνα αφήγηση όπου στοιχεία από δημοφιλείς υποκουλτούρες συνενώνονται με ρεαλιστικές απεικονίσεις της σύγχρονης Ελλάδας. Ο σκηνοθέτης αποδομεί με χιούμορ τα στερεότυπα του φύλου και της εθνότητας και συγχρόνως μας καλεί σε μια κατανόηση και ενσυναίσθηση με τον άλλο, τον διαφορετικό.

Στην τελευταία του ταινία Dodo, 2022, ο Πάνος Χ. Κούτρας θα ενορχηστρώσει μια κριτική της αστικής τάξης. Η επανεμφάνιση του dodo (εξαφανισμένο προϊστορικό πτηνό) θα βάλει φωτιά στις υποκριτικές συμβάσεις και θα μας οδηγήσει σε μια απολαυστική ανακάλυψη του “κόσμου ανάποδα”».

Ο Πάνος Χ. Κούτρας

Ο Πάνος Χ.Κούτρας γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κινηματογράφο στο London Film School και στη Σορβόννη. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και το Παρίσι.

Οι ταινίες του έχουν προβληθεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του εξωτερικού και έχουν αποσπάσει πλήθος τιμητικών διακρίσεων και βραβείων.

Το ντεμπούτο του, «Η Επίθεση του Γιγαντιαίου Μουσακά» (παραγωγή – σενάριο - σκηνοθεσία), μια ανατρεπτική σάτιρα επιστημονικής φαντασίας, κυκλοφόρησε το 1999. Συμμετείχε σε περισσότερα από 30 διεθνή φεστιβάλ. Μετά την έξοδό της στις αίθουσες της Γαλλίας και της Ιαπωνίας το 2001, απέκτησε φανατικό κοινό και θεωρείται ως ένα από τα cult classics των 2000s.

Το 2004 κυκλοφόρησε η «Αληθινή Ζωή» (σενάριο - σκηνοθεσία), ένα πειραγμένο μελόδραμα με φόντο την Αθήνα του σήμερα. Η ταινία, συμπαραγωγή Ελλάδας - Γαλλίας, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (Τμήμα: Contemporary World Cinema), συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ και κέρδισε το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.

Η «Στρέλλα» (2009, συμπαραγωγή - σενάριο - σκηνοθεσία) έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (τμήμα: Panorama), συμμετείχε σε περισσότερα από 50 διεθνή φεστιβάλ και κυκλοφόρησε στις αίθουσες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Μεξικό κ.ά. Ανάμεσα σε πολλές διακρίσεις διεθνώς, κέρδισε τέσσερα Βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου το 2010.

Το «Xenia» (2014, συμπαραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία), μια συμπαραγωγή Ελλάδας - Γαλλίας - Βελγίου, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της το 2014 στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (τμήμα: Un Certain Regard), συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (τμήμα: Contemporary World Cinema) και διακρίθηκε σε 30 ακόμη διεθνή φεστιβάλ. Ήταν ανάμεσα στις 10 ταινίες που διεκδίκησαν το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κέρδισε 8 βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και ήταν η επίσημη υποβολή της Ελλάδας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Το «Ντόντο» (2022, συμπαραγωγή - σενάριο - σκηνοθεσία) μια συμπαραγωγή Ελλάδας - Γαλλίας - Βελγίου, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στο επίσημο τμήμα Cannes Première το 2022. Βγήκε στις γαλλικές και ελληνικές αίθουσες την ίδια χρονιά και ήταν υποψήφια για 15 βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 18/9

20:00 Στρέλλα (2009, 113’)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Ηθοποιοί: Μίνα Ορφανού, Γιάννης Κοκιασμένος, Μίνως Θεοχάρης, Μπέττυ Βακαλίδου, Άκης Ιωάννου, Αργύρης Καβίδας, Κώστας Σειραδάκης, Γιώργος Μάζης

Προλογίζει η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Πρεμιέρα με προσκλήσεις - Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων

Ακολουθεί πάρτι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9

20:00 Xenia (2014, 129’)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Ηθοποιοί: Κώστας Νικούλι, Νίκος Γκέλια, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Γιάννης Στάνκογλου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ρομάνα Λόμπατς

Προλογίζει η παραγωγός Ελένη Κοσσυφίδου και ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια

22:30 Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά (1999, 99’)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, σε συνεργασία με τους Παναγιώτη Ευαγγελίδη και Γιώργο Κοροντζή

Ηθοποιοί: Μύριαμ Βούρου, Γιάννης Αγγελάκης, Χρήστος Μάντακας, Γρηγόρης Πατρικαρέας, Θέμις Μπαζάκα, Ευγένιος Δημητρίου, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Μιχάλης Πάντος, Τζένη Μπαλατσινού, Δωροθέα Μερκούρη, Κλειώ Χατζηστεφάνου

Προλογίζει η ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9

20:00 Στρέλλα (2009, 113’)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Ηθοποιοί: Μίνα Ορφανού, Γιάννης Κοκιασμένος, Μίνως Θεοχάρης, Μπέττυ Βακαλίδου, Άκης Ιωάννου, Αργύρης Καβίδας, Κώστας Σειραδάκης, Γιώργος Μάζης

Προλογίζει ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος

22:15 Αληθινή ζωή (2004, 116’)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Ηθοποιοί: Νίκος Κουρής, Θέμις Μπαζάκα, Μαρίνα Καλογήρου, Ανά Μουγκλαλίς, Γιάννης Διαμαντής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρία Πανουργιά, Ανέζα Παπαδοπούλου, Χρήστος Μάντακας

Προλογίζει η μοντέζ και σκηνοθέτρια Ελισάβετ Χρονοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9

20:00 Μικρού μήκους ταινίες (συνολική διάρκεια: 59’)

Το ρέψιμο της Λυδίας Φον Μπύρερ (1983, Ηνωμένο Βασίλειο)

Ομιχλώδεις ημέρες της Άνοιξης (1984, Ηνωμένο Βασίλειο)

Strange Relationship (1987, Γαλλία)

Η πτώση και η άνοδος της Λυδίας Φον Μπύρερ (1988, Γαλλία - Ηνωμένο Βασίλειο)

Afternoon Stars (1989, Ελλάδα)

Ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη Πάνο Χ. Κούτρα και την κριτικό κινηματογράφου Λήδα Γαλανού

22:00 Dodo (2022, 135’)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Ηθοποιοί: Σμαράγδα Καρύδη, Άκης Σακελλαρίου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Πολύδωρος Βογιατζής, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Γκέλια, Τζεφ Μοντάνα, Κρις Ραντάνοφ, Άννα Τζωρτζίκια, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Μαριέλλα Σαββίδου, Ahmad Kontar, Jomana Alhasan

Προλογίζει η διευθύντρια φωτογραφίας Ολυμπία Μυτιληναίου

Όλες οι ταινίες του αφιερώματος θα προβληθούν με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους (SDH)

Οι ταινίες

*Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά (1999, Ελλάδα)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, σε συνεργασία με τους Παναγιώτη Ευαγγελίδη και Γιώργο Κοροντζή

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ζαφείρης Επαμεινώνδας

Σκηνικά: Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου

Κοστούμια: Στέφανος Ζαούσης, Βασίλης Κωστέτσος, José Lévy

Μοντάζ: Ελισάβετ Χρονοπούλου

Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα

Ηθοποιοί: Μύριαμ Βούρου, Γιάννης Αγγελάκης, Χρήστος Μάντακας, Γρηγόρης Πατρικαρέας, Θέμις Μπαζάκα, Ευγένιος Δημητρίου, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Μιχάλης Πάντος, Τζένη Μπαλατσινού, Δωροθέα Μερκούρη, Κλειώ Χατζηστεφάνου

Διάρκεια: 99’

Το 2000 ένα τρομερό γεγονός συνταράζει την Αθήνα: ένα τεράστιο κομμάτι μουσακά εμφανίζεται στους δρόμους σκορπίζοντας τον πανικό και τον θάνατο. Όλοι αναρωτιούνται τι συμβαίνει πραγματικά, τι είναι, από πού ήρθε, γιατί και πώς. Εκτός από την Τάρα και μια ομάδα ετερόκλητων ανθρώπων που είναι πεπεισμένοι ότι πρέπει να το συναντήσουν…

*Αληθινή ζωή (2004, Ελλάδα)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ηλίας Κωνσταντακόπουλος

Σκηνικά: Μάγδα Καλορίτη

Κοστούμια: Παναγιώτης Χατζηστεφάνου

Μοντάζ: Ελισάβετ Χρονοπούλου

Μουσική: Μιχάλης Δέλτα

Ηθοποιοί: Νίκος Κουρής, Θέμις Μπαζάκα, Μαρίνα Καλογήρου, Ανά Μουγκλαλίς, Γιάννης Διαμαντής, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρία Πανουργιά, Ανέζα Παπαδοπούλου, Χρήστος Μάντακας

Διάρκεια: 116’

Ο Άρης Καλλιγάς, 27 ετών, επιστρέφει στην Αθήνα στο πατρικό του σπίτι, το οποίο είναι διάσημο τόσο για την εκθαμβωτική του θέα στην Ακρόπολη όσο και για την πισίνα του, τη βαθύτερη στην Ευρώπη. Είναι αποφασισμένος να λύσει το μυστήριο που τυλίγει την οικογένειά του. Ένα βράδυ, μετά από ένα τρακάρισμα, θα συναντήσει την Αλεξάνδρα και θα ερωτευτούν παράφορα. Η μητέρα του, όμως, η ακαταμάχητη κα Καλλιγά, θα προσπαθήσει να τους σταματήσει με κάθε τρόπο. Σε μια πόλη που παραπαίει ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, ο Άρης πρέπει να βρει που κρύβεται η αληθινή ζωή.

*Στρέλλα (2009, Ελλάδα)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ολυμπία Μυτιληναίου

Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή

Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρίγος

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Μουσική: Μιχάλης Δέλτα

Ηθοποιοί: Μίνα Ορφανού, Γιάννης Κοκκιασμένος, Μίνως Θεοχάρης, Μπέττυ Βακαλίδου, Άκης Ιωάννου, Αργύρης Καβίδας, Κώστας Σειραδάκης, Γιώργος Μάζης

Διάρκεια: 113’

O Γιώργος, 48 ετών, αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια εγκλεισμού για έναν φόνο που διέπραξε στο χωριό που γεννήθηκε. Το βράδυ της αποφυλάκισής του, διανυκτερεύει σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Εκεί γνωρίζει τη Στρέλλα, μια όμορφη νεαρή trans πόρνη. Κάνουν έρωτα και δεν αργούν να ερωτευτούν. Οι λογαριασμοί με το παρελθόν όμως είναι ακόμα ανοιχτοί. Μια άλλη «φυλακή» τον περιμένει. Μαζί με τη Στρέλλα, θα πρέπει να βρουν τον δρόμο προς την έξοδο.

*Xenia (2014, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο)

Σκηνοθεσία: Πάνος X. Κούτρας

Σενάριο: Πάνος X. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Hélène Louvart, Σίμος Σαρκετζής

Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή

Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρίγος

Μοντάζ: Γιώργος Λαμπρινός

Μουσική: Delaney Blue

Ηθοποιοί: Κώστας Νικούλι, Νίκος Γκέλια, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Γιάννης Στάνκογλου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ρομάνα Λόμπατς

Διάρκεια: 129’

Ο Ντάνι και ο αδελφός του, Οδυσσέας, 16 και 18 ετών, μετά τον θάνατο της Αλβανής μητέρας τους, ξεκινούν ένα ταξίδι από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να βρουν τον Έλληνα πατέρα τους που τους εγκατέλειψε όταν ήταν ακόμη παιδιά. Ξένοι στην ίδια τους τη χώρα, είναι αποφασισμένοι να τον πείσουν να τους αναγνωρίσει, προκειμένου να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά και να συμμετάσχουν σε ένα τηλεοπτικό talent show που θα τους εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή. Στη διαδρομή θα έρθουν αντιμέτωποι με όλα όσα τους ενώνουν, την αγριότητα της εφηβείας, ένα όνειρο που πρέπει πάση θυσία να γίνει πραγματικότητα και μια Ελλάδα που αρνείται να τους ακολουθήσει.

*Dodo (2022, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ολυμπία Μυτιληναίου

Σκηνικά: Έλενα Βαρδαβά

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Μοντάζ: Vincent Tricon, Γιάννης Χαλκιαδάκης

Μουσική: Delaney Blue

Ηθοποιοί: Σμαράγδα Καρύδη, Άκης Σακελλαρίου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Πολύδωρος Βογιατζής, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Γκέλια, Τζεφ Μοντάνα, Κρις Ραντάνοφ, Άννα Τζωρτζίκια, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Μαριέλλα Σαββίδου, Ahmad Kontar, Jomana Alhasan

Διάρκεια: 135’

Ένα ντόντο, είδος πουλιού που έχει εκλείψει εδώ και 300 χρόνια, εμφανίζεται ξαφνικά έξω από την Αθήνα στο κτήμα μιας πρώην πλούσιας οικογένειας που μετράει αντίστροφα τα δύο κρίσιμα 24ωρα μέχρι τον γάμο της κόρης τους με έναν πλούσιο κληρονόμο. Τα όρια ανάμεσα στη λογική και στην τρέλα θα δοκιμαστούν, και η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου.

Οι μικρού μήκους

*Το ρέψιμο της Λυδίας Φον Μπύρερ / The Βelch of Lydia Von Bürer (1983, Ηνωμένο Βασίλειο)





Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke, Rachel Persiko

Μοντάζ: Πάνος Χ. Κούτρας

Ηθοποιοί: Λύντη Παπαγεωργίου

Διάρκεια: 1’

H Λυδία τραγουδάει μόνη στο διαμέρισμα της, όταν ξαφνικά στην κορύφωση της άριας την προδίδει ο ίδιος της ο εαυτός.

*Ομιχλώδεις ημέρες της Άνοιξης / Misty Days of Spring (1984, Ηνωμένο Βασίλειο)



Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Robin Christie

Σκηνικά: Robin Christie

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Gwenola Le Gars

Μοντάζ: Guðný Halldórsdóttir

Ηθοποιοί: Vikky Morgan, Mark Laurence

Διάρκεια: 12’

Είναι άνοιξη αλλά η ομίχλη συνεχίζει στο Λονδίνο. Και οι δυο τους ζουν σαν οι ημέρες του πανκ να μην τέλειωσαν ποτέ. Αυτός θέλει να φύγει, αυτή φοβάται μην τον χάσει. Η τελευταία τους πράξη θα είναι μια κάποια λύση.

*Strange Relationship (1987, Γαλλία)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας, Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Γιώργος Νίκας

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Gwenola Le Gars

Μοντάζ: Πάνος Χ. Κούτρας

Ηθοποιοί: Πάνος Χ. Κούτρας, Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου

Διάρκεια: 4’

Ένα ανεπίσημο βίντεο κλιπ του ομότιτλου τραγουδιού του Prince σε ιδέα, σύλληψη και εκτέλεση του Πάνου Χ. Κούτρα (αγόρι) και της Μαριάννας Γύζη Παπαγεωργίου (κορίτσι). Γυρίστηκε σε φιλμ super 8 το καλοκαίρι του 1987 στο Παρίσι.

*Η πτώση και η άνοδος της Λυδίας Φον Μπύρερ / The Fall and Rise of Lydia Von Bürer (1988, Γαλλία - Ηνωμένο Βασίλειο)





Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke, Carolyn Sandys

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Melanie Pearson

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κακανιάς, Laurent Mercier

Μοντάζ: Melanie Pearson, Πάνος Χ. Κούτρας

Ηθοποιοί: Λύντη Παπαγεωργίου, Mme Marie Ruckie, Μαριάννα Γύζη Παπαγεωργίου, Melanie Pearson

Διάρκεια: 10’

Είχε πάρα πολύ ταλέντο, αλλά δυστυχώς καθόλου φωνή.

*Afternoon Stars (1989, Ελλάδα)

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας

Διεύθυνση φωτογραφίας: Martien Coucke

Ηθοποιοί: Άντζελα Μπρούσκου, Βαγγέλης Παπαδάκης

Διάρκεια: 32’

Ένα απόγευμα. Μία λήψη. Δύο αστέρια. Τρεις μπομπίνες φιλμ. Μια αφιέρωση στον Άντι Γουόρχολ, στην Άντζελα Μπρούσκου και στον Βαγγέλη Παπαδάκη. Η ταινία γυρίστηκε σε ένα απόγευμα, το καλοκαίρι του 1989, στην οδό Πατησίων. Σε μία λήψη. Χωρίς σύγχρονο ήχο, χωρίς σενάριο, χωρίς δικαιώματα για τα τραγούδια.

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 6 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση: https://tickets.tainiothiki.gr/